Ne boji se Plenković oporbe, nego njih: Ovo su HDZ-ovci koji od šefa žele preoteti vlast

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Baš kada se učinilo da premijer Andrej Plenković nakon kratke ljetne stanke spokojno može ući u izazovnu i predizbornu jesen jer je uspio u drugi plan potisnuti afere u HEP-u, na vidjelo su ponovno počeli izlaziti unutarstranački problemi u njegovu HDZ-u, o kojima se opet počinje progovarati po stranačkim marginama, uglavnom među predstavnicima takozvane konzervativne struje vladajuće stranke. Čime točno desni HDZ-ovci nisu zadovoljni kada je o Plenkoviću riječ, oni zapravo više i ne mogu precizirati jer priče o tome kako im smeta koalicija s Pupovcem teško da drže vodu kada se zna da su i oni sami sudionici iste sve dok na to šutke gledaju i iz prikrajka čekaju neku svoju priliku za preuzimanje dominantne uloge u stranci.

Neki ovih dana prst upiru u profil na Facebooku Tomislava Karamarka pa tvrde da se probudio i da bi opet mogao okupiti domoljube, ali oni koji s Karamarkom piju kave kažu da od takvih akvizicija nema ništa i da Karamarko politički nema nikakvih motiva da podmeće nogu premijeru Plenkoviću, već je spreman one koji su ga nekoć tapšali po ramenu, a zatim okrenuli leđa kada je pao, pustiti da se sami koprcaju u vlastitom blatu i da sami biju svoje bitke za koje on ne kani podmetnuti svoja leđa.

Kampanja traje

Ne znaju Plenkovićevi kritičari ni tko bi ih trebao voditi kada već Karamarko neće, ali znaju da ovo što vide nije dobro, iako ne vide previše jer Plenković svoje planove vrlo rijetko otkriva i onom uskom krugu suradnika, odnosno savjetnika koje u HDZ-u nazivaju vladom iz sjene. Planove možda ne otkriva, ali i laici vide kako je Plenković već neko vrijeme u kampanji za parlamentarne izbore, na koje ide po treći uzastopni mandat.





Premda je vidljivo da je Plenković u kampanji, on o izborima ne govori na sastancima stranačkih glavešina pa se i ne zna kada će se oni točno održati. Nepoznanica je mnogo pa je vjerojatno i zbog toga HDZ-ovce zaintrigiralo nedavno navodno otkriće ministra graditeljstva Branka Bačića da bi se parlamentarni izbori mogli održati već u listopadu, odnosno do kraja ove tekuće godine. Kako Plenković ne progovara o ovoj temi, tako mudro šuti i o svojim dugoročnim političkim planovima, pa i o mogućnosti odlaska u Bruxelles, što posebno uznemiruje one koji se nadaju da bi nakon njegova odlaska mogli zagospodariti vladajućom strankom.

U skupinu nestrpljivih, prema tvrdnjama upućenih, spada i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji bi na vrijeme volio znati na čemu je i hoće li mu Plenković doista po modelu Ive Sanadera prepustiti ključeve stranke već nakon izbora, kada odradi sve što je potrebno i formira većinu. Ništa od toga Plenković zasad svojim suradnicima, pa ni predsjedniku Sabora, nije ni natuknuo, zbog toga se vjerojatno Jandroković i počeo distancirati od premijera, pokušavajući pronaći alternativni način koji bi ga doveo na čelo vladajuće stranke, a onda možda i na čelo Vlade ako HDZ nakon idućih izbora uspije sastaviti vladajuću većinu.

Nije tajna da je Jandroković na posljednjim stranačkim izborima podržavao Plenkovića, s kojim se zbližio kada je doznao da se vraća iz Bruxellesa i kreće u pohod na nacionalnu političku scenu.

Kratko prijateljstvo

Dugo je Plenković cijenio to što se mogao osloniti na svojeg kolegu Jandrokovića, kojemu je na posljednjim parlamentarnim izborima prepustio vođenje kampanje, što je ovaj opravdao i osvojenim brojem mandata za HDZ, ali i time što je i sam osvojio zavidan broj glasova u nekadašnjoj drugoj izbornoj jedinici, gdje je snage odmjeravao s nekadašnjim perjanicama hrvatske desnice Miroslavom Škorom i Ninom Raspudićem, koje je ostavio iza sebe premda su mu lijepili etiketu Njonje od koje on zazire.









Prošlo je od tih izbora sasvim dovoljno vremena da Plenković shvati s kim ima posla i na koga zaista može računati, a u tom krugu nije se našao Jandroković, prema kojem je predsjednik Vlade oprezan jer je svjestan njegovih ambicija i želje da uskoči u premijersku fotelju s obzirom na to da ga formalna i protokolarna pozicija predsjednika Sabora ne zanima, a njegove apetite ne zadovoljava ni pozicija predsjednika Republike jer takvo što u rivalstvu s Milanovićem i nije realno očekivati. Ne treba zaboraviti da Jandroković u današnjem Plenkovićevu HDZ-u nema neku značajnu funkciju jer onu glavnog tajnika obnaša Krunoslav Katičić, s kojim on nije u dobrim odnosima jer su suprotstavljeni u pogledu kadrovskih križaljki unutar HDZ-a zato što i jedan i drugi vlastite stranačke kadrove nastoje pozicionirati po državnim tvrtkama i javnim poduzećima.









Da bi Jandroković izašao iz Plenkovićeve sjene, ali i da bi oživio svoju političku karijeru, on mora preuzeti vodeću poziciju u stranci, objašnjava nam sugovornik iz HDZ-a te dodaje da ga to izlaže izravnom sukobu s Plenkovićem. No Jandroković dosad svoju političku karijeru nije gradio na konfliktima, već se uvijek nastojao nametnuti iz prikrajka, što mu je do Plenkovića i polazilo za rukom, ali Plenković je tip političara koji nikomu ne dopušta da mu se približi, zbog čega HDZ danas vjerojatno i jest kadrovski devastirana stranka.

Velike ambicije

Kakva god stranka bila, o njihovu odnosu u HDZ-u kruže različite priče. Uz onu po kojoj bi premijer Jandrokoviću prepustio stranku i otišao u Bruxelles, na desnom krilu HDZ-a spominje se opcija po kojoj bi Jandroković uz asistenciju ministra policije Davora Božinovića i ministra prometa Olega Butkovića pokušao izbjeći unutarstranačke izbore i srušiti Plenkovića.

Kada spominju Božinovića, HDZ-ovci govore da je on prilično blizak s Jandrokovićem te da već neko vrijeme nije na Plenkovićevoj valnoj duljini jer mu je premijer više puta okrenuo leđa nakon što mu je ovaj pokušao udijeliti pokoji savjet ili kritiku a da mu ne ide niz dlaku. Osim toga, upućeni tvrde da je Plenković ministru policije zamjerio uhićenje bivšeg kolege Horvata koje je dovelo u pitanje opstojnost Vlade te da su otad vidno zahladili odnose. Zamjerki za Božinovića zato nema Jandroković, njih su dvojica u posljednjih nekoliko mjeseci minimalno desetak puta popila kavu na kojoj se planiralo kako Jandrokovića dovesti do vladajuće fotelje u kojoj sada sjedi Plenković. Zanimljivo je da u tim dogovorima navodno nije želio sudjelovati osječki župan Anušić, koji navodno smatra da su njihovi planovi suprotni Statutu pa on tomu ne kani dati svoj obol. Osim toga, oni koji kave piju sa županom Anušićem kažu da je on sve manje zainteresiran za nacionalnu scenu, a sve više orijentiran isključivo na Slavoniju.

Bilo koji ozbiljniji politički plan Jandroković teško može provesti bez Butkovića koji slovi kao jedna od stranačkih perjanica i jedan od predvodnika desnog krila HDZ-a, koji je istodobno u odličnim odnosima sa svim stranačkim strujama, ali i s onima koji nisu dio vladajuće karavane poput, primjerice, SDP-ova župana Zlatka Komadine.

Koliko je Butković dominantan i koliko je bez njega teško vući ozbiljnije političke poteze, jasno je i iz toga što je on jedini ministar u Plenkovićevoj vladi kojemu se on ne petlja u posao. Njih dvojica doista imaju hladan odnos, ali je upitno bi li se Butković priklonio Jandrokoviću u pohodu na čelo HDZ-a. Prilično je teško definirati što bi ministar time dobio, no sasvim je jasno da bi u tom slučaju spomenuti trojac posve ignorirao HDZ-ov statut.

Sve u svemu, bila bi to ponajprije za Gordana Jandrokovića akcija visokog rizika, međutim, kada je u pitanju Statut HDZ-a, treba reći da je na njegovo kršenje spreman i Andrej Plenković, prema drugom scenariju koji kruži strankom, a prema kojem bi on prepustio kormilo Jandrokoviću, jer takvo što više nije izvedivo po Sanaderovu modelu.

Visoki rizik

HDZ je danas stranka u kojoj vlada princip jedan član – jedan glas pa bi premijer za takve poteze morao imati potporu stranačkog predsjedništva u kojem sjedi i Ivan Anušić, a osim toga, morao bi dobiti i podršku stranačkih kapitalaca poput primjerice Božidara Kalmete ili Tomislava Čuljka, što se čini lakše provedivim od dobivanja Anušićeve podrške. Ono zbog čega Plenković na terenu i među lokalnim predstavnicima svoje stranke polako počinje gubiti potporu, i zbog čega ulazi na sklizak teren, ponajviše je njegov nejasan stav o održavanju parlamentarnih izbora.

Naime, niz HDZ-ovih lokalnih čelnika ovisnih o Vladi i premijeru Plenkoviću smatra da bi bilo najbolje da se izbori održe što kasnije ili barem u redovnom roku kako bi i oni kroz financijsku injekciju vladajućih realizirali započete projekte i zadržali svoje pozicije na lokalnoj razini, bilo da je riječ o načelnicima, gradonačelnicima ili pak županima, među kojima je podosta onih čije nezadovoljstvo tinja i zbog neradne nedjelje koju im je nametnula Plenkovićeva vlada, a što je usred turističke sezone posebno snažno odjeknulo u sredinama uz more. To su samo neke od zamjerki koje kruže lokalnim organizacijama HDZ-a u kojima se progovara o zanemarivanju, ignoriranju i zapuštenosti, odnosno svemu onomu što bi Plenkoviću moglo stići na naplatu na parlamentarnim izborima, posebice ako ignorira poruke vezane uz datum izbora koje mu stižu sa svih strana, dok on šuti i pretvara se da je gazda i onaj čija je riječ zadnja.