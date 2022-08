‘NAZVALI SU ME IZ MINISTARSTVA DA DAM INTERVJU NOVINARKI U KOJU IMAJU POVJERENJA!’ Matijanićeva liječnica prvi put progovorila za javnost, oglasili su se i iz Beroševog resora

Autor: L.B.

Nakon 20 dana od smrti novinara Vladimira Matijanića, okolnosti njegova preranog odlaska još su uvijek predmet istraga te povod spekulacijama i javnu uznemirenost.

Nad zdravstvenim sustavom i KBC-om Split, kao i na dio i na dio liječnika u Splitu pala je teška sjena, ali i javne optužbe, čemu doprinosi i njihova šutnja.

Jedna od prozvanih je i prof. emer. dr. sc. Dušanka Martinović Kaliterna, specijalistica interne medicine, reumatologinja i klinička imunologinja, koja je u bolnici umirovljena, ali je i dalje u kraćem obimu zaposlena pri Domu zdravlja Split, ambulanta Hvar, a povremeno ima konzultacije u privatnoj ordinaciji, gdje joj se početkom prošle godine obratio za pomoć i drugo mišljenje i Vladimir Matijanić, piše Slobodna Dalmacija za koju je liječnica dala intervju.





‘Za mene je to bio znak da na Ministarstvo zdravstva više ne mogu računati’

Ono što joj se zamjera je navod da mu je upravo ona savjetovala da se ne cijepi, pa je odlučila prekinuti šutnju, demantirati te navode te pojasniti svoju ulogu u tijeku bolesti i liječenja pokojnog Matijanića.

Do sada, kako kaže, nije htjela odgovarati na objede radi pijeteta prema preminulom novinaru i etičkih obaveza iz svog poziva. Od brojnih svojih bolesnika s autoimunim bolestima, koji su, uzgred rečeno, svi cijepljeni od korone, ali i neugodno iznenađeni tekstovima na portalima i u tisku, dobila je pozive i poruke i zahvalila im na podršci, ali ih i zamolila da se i oni suzdrže od javnih komentara.

“No prije neki dan, nazvali su me iz Ministarstva te zamolili da dadem intervju na temu cjepiva novinarki u koju oni imaju povjerenja, a budući da sam povezana sa slučajem Matijanić. Za mene je to bio znak da na Ministarstvo zdravstva kao zaštitno tijelo više ne mogu računati. Zašto bi meni nakon više od 40 godina uzorne karijere bilo tko određivao hoću li i kome dati intervju? Ako već govorim za novine o ovoj mučnoj situaciji, bolnoj za obitelj Matijanić i njihove bližnje, ali i uznemirujućoj za mene, za moje kolege, kao i za moje pacijente koji me zovu, nesigurni u to što bi uopće mislili, ako je to tako, onda ću govoriti kad hoću i za koga ja hoću. Ne želim da se moja šutnja tumači kao znak da bilo što imam skrivati. Jako sam tužna zbog te prerane smrti, ali…”, kaže dr. Dušanka Martinović Kaliterna.

‘Nisam mu savjetovala da se ne cijepi’

Na pitanje je li zbilja Matijaniću savjetovala da se ne cijepi protiv korone, rekla je:

“Nisam! No voljela bih da, ako možemo, krenemo od samog početka, da se vratimo na prvi od ukupno dva moja susreta s vašim kolegom. Preporučila sam mu da cijepljenje prolongiramo za tri do četiri tjedna od početka uzimanja blage i, kako mi je tada izgledalo, njemu prihvatljive imunosupresivne terapije, sve u cilju izbjegavanja ozbiljnijih nuspojava cjepiva.

Upozorila sam ga da i tada može imati povišenu temperaturu i bol u mišićima te da se u tom slučaju javi svom obiteljskom liječniku ili meni. Dala sam mu i svoj privatni e-mail. U mojoj, kao i u dokumentaciji njegove liječnice, stoji napomena o prolongiranju, odnosno odgodi cijepljenja, a nikako i nigdje ne stoji niti može stajati da sam mu savjetovala necijepljenje.”









Očitovanje ministarstva

O njenim tvrdnjama da je primila poziv iz Ministarstva zdravstva te da su joj nudili intervju kod “pouzdane novinarke”, zatražili smo očitovanje od Ministarstva, a u oni su nam u kratkom roku i odgovorili. Doslovno u tri rečenice.

Ministarstvo zdravstva svakom medijskom upitu pristupa profesionalno te s ciljem pružanja svih dostupnih informacija, komunicira s nadležnim službama i strukom te prema potrebi prenosi zahtjeve medija sugovornicima od kojih se traže odgovori.

Ministarstvo je jednako dostupno svim predstavnicima medijima te nastoji odgovoriti na svaki zaprimljeni zahtjev kako bi se osigurala maksimalna informiranost javnosti. U tom smislu, svi mediji se smatraju od povjerenja u komunikaciji s Ministarstvom u svrhu vjerodostojnog izvještavanja građana”, glasi odgovor.