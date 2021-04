NAZVALI JU IZDAJICOM ZBOG JASENOVCA: ‘Eto do kud su nas dovele podvale o ‘Za dom spremni’. To je stari ustaški pozdrav’

Autor: Mia Peretić

Bivša premijerka Jadranka Kosor jučer je s izaslanstvom Predsjednika RH posjetila Jasenovac kako bi obilježili godišnjicu proboja zatvorenika iz tog ustaškog logora.

Kosor je s predsjednikom Zoranom Milanovićem i bivšim predsjednicima Ivom Josipovićem i Stipom Mesićem u Jasenovac došla u takozvanoj trećoj, izdvojenoj grupi u 11 sati.

No, kako je vidljivo iz njezinih današnjih i jučerašnjih objava na Twitteru, primila je neke krajnje neugodne i ružne poruke.

“Blokiram upravo mrzitelje i neuke koji me zbog odlaska u Jasenovac vrijeđaju i nazivaju izdajicom. Eto do kud su nas dovele ‘dvostruke konotacije’ ZDS i podvale da je to “stari hrvatski pozdrav”. Ne. To je stari ustaški pozdrav”, napisala je Kosor u prvom Tvitu.

— Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) April 22, 2021

“Za laku noć. Mrzitelji mi večeras šalju i privatne i javne poruke. Svejedno. Laku noć, mirno spavajte”.

No, bivša premijerka ne da se obeshrabriti pa je danas objavila jednu fotografiju s jučerašnjeg obilježavanja.

“Pamtiti treba svaki dan. Oko istine se moramo okupljati, bez obzira na sve oblike razlika”, piše Kosor.