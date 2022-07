‘NAZOVITE ME STAROMODNIM, ALI MISLIM DA JE TO DOBRO!’ Pobuna protiv golišavih turista: Redari u lovu, predviđene su masne kazne, ali većina dobije samo upozorenje

Autor: Dnevno.hr

Ljeto je došlo i sve je više onih koji u šetnju gradom kreću bez majice ili hlača i ne razmišljaju previše kako se to sviđa drugim prolaznicima,

“Ali vi ste uz more, blizu ste špilja, sigurno ne možete ljude kriviti što im je prevruće i što skidaju majice”, kazuje Phoebe iz Velike Britanije za RTL.

Njezin sunarodnjak Martin kaže kako ipak treba malo svakidašnje pristojnosti kada hodate u javnosti.





“Osobno mislim da je to dobra stvar. Nazovite me staromodnim, ali ja mislim da je to dobra stvar”, smatra Martin.

Kako je unutar zidina zabranjeno šetati u kupaćem kostimu ili golog torza, u lov na golišave turiste kreću komunalni redari.

Svakodnevno obilaze povijesnu jezgru, a za nepoštivanje pravila prijeti i kazna.

“Predviđena je novčana kazna od dvije tisuće kuna. Ako se plati na licu mjesta onda je pola cijene, odnosno tisuću kuna”, objašnjava Nikola Bokarica, viši savjetnik u Odsjeku za komunalno redarstvo Grada Dubrovnika.

Sami turisti ne znaju koliko će morati platiti ako ih komunalni redar uhvati bez majice, a iako bi se kaznom od dvije tisuće kuna lako punila gradska blagajna, u posljednje dvije godine komunalni redari ispisali su tek jednu.

“Pa idemo prvenstveno na upozoravanje. Ne bi htjeli da im ostane ljetovanje u nekakvom negativnom tonu ili sjećanju. Mislimo da upozorenja, svakim upozorenjem dobijemo ono što smo željeli”, objašnjava Bokarica.









Kako bi golišavih prizora bilo što manje, od ove godine se dijele letci koji bi turistima trebali pojasniti da se UNESCO-vom zaštićenom kulturnom baštinom ipak ne može u bikiniju…