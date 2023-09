Nažalost, dječak kojeg je pas ugrizao za usta imat će trajnu posljedicu: Kirurginja otkrila strašne detalje

Autor: N.K

Nažalost, dječak kojeg je u utorak oko 13.20 sati ugrizao pas za lice imat će posljedice, poručuje kirurginja.

Napadju je svjedočio i vlasnik koji je kazao kako se dječak igrao s psom kada ga je on napao.

Dječak koji je ovog utorka ugrizao pas u sesvetskom Brestju je operiran te ima ozljedu usnog kuta gornje usne.





Kako je potvrdila kirurginja Koraljka Hat koja ga je operirala, rastrgan mu je dio u dužini od četiri do pet centimetara.

Rana je poprilična

Podsjetimo, cijela scena dogodila se danas tijekom dana oko 13.20 sati, a svemu je svjedočio i vlasnik koji je kazao kako se dječak igrao s psom kada ga je on napao.

Roditelji su, doznaju 24sata, u potpunom šoku.

“Dječak od 5 godina igrao se kod susjeda u dvorištu kad ga je pas napao. Ozljeda nije mala, usnica mu nije ugrožena, to je rana koja će se vidjeti na koži. Ožiljak će se tretirati, no neće biti nevidljiv. To je izolirana ozljeda, teško je reći dok ne prođe neko vrijeme od ozljede kakve bi posljedice mogao imati, možda će imati manji funkcionalni ispad, što znači da mu neće jako smetati, ali možda će stvarati manje probleme. Međutim, ipak je najviše estetske prirode”, poručila je kirurginja.









Reagirao vlasnik psa

Vlasnik psa za Jutarnji je rekao kako se radi o mješancu teškom oko 70 kilograma i da mu je majka ptičar, dok je otac nepoznate pasmine. Rekao je i da se dječak znao i igrati sa psom.

“Bio sam na dva metra od njih. A maleni je susjed, kao i svakoga dana, došao u moje dvorište igrati se sa psom. Pas je ležao opušteno na leđima i mahao repom, a dijete se u jednom trenutku na trbuh psa bacilo potrbuške. Valjda od boli koja ga je snašla Riki je reagirao instinktivno tako što je ugrizao dječaka za usnu i odgrizao dio. I nije dalje grizao jer to nije nasilan pas.

Ja sam odmah reagirao i priskočio u pomoć, bilo je krvi, dječaka sam uzeo i tješio te zvao hitnu koja je vrlo brzo došla”, ispričao je vlasnik koji tvrdi da se dječak i pas redovito igraju, a da je on psa udomio prije tri mjeseca iz skloništa u Livnu.









“Imam kamere na kući pa je sve i snimljeno te potkrepljuje ovo što govorim. Pas je dobroćudan, nimalo agresivan, voli djecu, ali vjerujem doista da je zbog boli reagirao tako nakon što je dijete na njega skočilo. Pa dječak ga je čak i jahao. Nadam se da će se moj mali susjed brzo oporaviti i doći kući bez ikakvih posljedica”, rekao je vlasnik psa.