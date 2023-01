‘NAVUKLI SU NA SEBE VJEČNO PROKLETSTVO!’ Kadirov se obratio svijetu: ‘Gorite u paklu vragovi, shvatit će jednog dana, ali bit će prekasno’

Autor: N.K

Švedski ultradesničarski političar Rasmus Paludan spalio je Kuran ispred turskog veleposlanstva u Stockholmu, a Čečenski lider Ramzan Kadirov oglasio se na Telegramu kako bi osudio čin

Prije nego što je spalio muslimansku vjersku knjigu, čelnik danske krajnje desne stranke Hard Deal dobio je za to dopuštenje švedskih vlasti. To je dovelo do novih diplomatskih napetosti između Turske i Švedske te otkazivanja posjeta švedskog šefa diplomacije Ankari. Cilj tog posjeta bio je da Turska da zeleno svjetlo Švedskoj za ulazak u NATO.

Glasnogovornik turskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da spaljivanje Kurana u Stockholmu ukazuje na razinu islamofobije, rasizma i diskriminacije koja postoji u Europi. Incident je također izazvao osudu ministarstava vanjskih poslova Saudijske Arabije, Kuvajta i Ujedinjenih Arapskih Emirata.





“U Stockholmu je neki ološ, ujedno vođa danske sotonističke stranke, ispred turske ambasade spalio sveti Kuran. Ovaj izrod pakla bio je prosvjed protiv Turske, koja je glasala protiv ulaska Švedske u NATO. Samo bi obožavatelji đavla, najveći nitkovi, posegnuli za svetinjama i to nazvali znakom protesta.

#SONDAKİKA İsveçli siyasetçi Rasmus Paludan, Türkiye Stockholm büyükelçiliği önünde Kuran’ı Kerim’i yaktı. pic.twitter.com/IrmIHwRSHf — Tw Haber (@twhaber0) January 21, 2023

To su navodno odobrile vlasti u Stockholmu, a ja čvrsto vjerujem da ovaj prezreni čin nisu samo odobrile nego da su ga i pokrenule i platile političke snage. U suprotnom takav provokativni čin nikada ne bi bio odobren.









Svatko će požnjeti ono što je posijao i svi uključeni u ovaj gnjusni čin navukli su na sebe vječno prokletstvo. Shvatit će to jednog dana, ali bit će prekasno. Gorite u paklu, vragovi!” napisao je Kadirov na Telegramu.

Čečenski lider dodao je da je “doslovno cijeli NATO plod sotone” i da se protiv toga bore u Ukrajini.