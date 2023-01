‘NAVEČER KLANJANJE, UJUTRO LAŽ, TO SI TI!’ Totalni show u Saboru, Grmoja razjario Zekanovića: ‘Uzeo je telefon i ispitivao treba li tu biti’

Autor: I.G.

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije u utorak je sazvalo novu sjednicu. Na samom početku zasjedanja došlo je do žestoke svađe bivših stranačkih kolega Hrvoja Zekanovića i Nikole Grmoje.

Predsjednik saborskog Antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja je pitao HDZ-ovog Hrvoja Zekanovića je li prisutan jer s njim ima kvorum, a bez njega nema.

“Nazovite HDZ pa pitajte, nazovite akademika Reinera”, rekao mu je Grmoja i nastavio: “Ako hoćete, sjednite. Kako govorite ako niste prisutni? Ako nemam kvorum, pričekat ću kolegicu Orešković koja kasni. Pričekat ćemo kolegicu Orešković, vidjeli ste junaka na djelu.”





“Kolegica Orešković je zapela u prometu, ali dolazi”, rekao je Grmoja i ispričao se zbog čekanja. “Kolega Zekanović je tražio ovo saslušanje, a onda ste vidjeli kako je pobjegao, uzeo telefon i ispitivao treba li tu biti”, dodao je.

“Nisam pobjegao, nego ti nisi sposoban sazvati sjednicu. Vi opstruirate rad ovog Vijeća. Kad dođe Dalija Orešković, pridružit ću vam se. Niste sposobni ni dovesti cirkusante. Ti ćeš raščistiti? Pa ti si mutež”, rekao mu je Zekanović i nastavio: “Navečer je klanjanje, ujutro, laž, to si ti. Nisi kadar dovesti četiri osobe na Vijeće, to si ti. Za razliku od tebe kojim zapovijeda Marija Selak Raspudić, ja nemam šefa.”

“Ponosan sam ako mi zapovijeda Selak Raspudić“, rekao je Grmoja.

Petrov: Sanader je predao upravljačka sredstva MOL-u

Predsjednik Mosta Božo Petrov rekao je kako je “Ina strateška kompanija koja čini 5% udjela u nacionalnom BDP-u, te predstavlja nacionalni interes”.

“Uprava takve tvrtke treba štititi nacionalne interese. Bivši član Uprave Ine jasno je rekao da su sve Vlade, uključujući i ovu, davale punu podršku ovom arbitražnom postupku. Da je to tako, govori objava na stranici Vlade nakon objave presude.

MOL je tražio naknadu štete po osnovi neopravdanog kaznenog postupka protiv Ive Sanadera i Zoltana Hernadija u vezi sklapanja ugovora o međusobnim odnosima dioničarima koji se odnosi na INA-u. Arbitražni sud je to dobio. MOL je 2013. tražio da se presudom donese naknada štete po osnovi navodnog sprečavanja preuzimanja INA-e, sud je i to odbio. MOL je u postupku tražio i postavio zahtjeve da se Hrvatskoj naredi prestanak kaznenog progona. Arbitražni sud dodijelio je odštetu MOL-u. Hrvatska mora MOL-u nadoknaditi i sudske troškove što je oko milijun eura što je tek oko dva posto troškova čiju naknadu MOL traži od Hrvatske. Bivši član uprave Ine jasno je rekao da je do tužbe došlo zbog deliberalizacije tržišta”, rekao je Petrov i nastavio: