Navaljnijeva glasnogovornica potvrdila: Mrtav je

Glasnogovornica Alekseja Navalnog Kira Jarmiš potvrdila je danas da je Navaljni umro, pozivajući se na službenu obavijest upućenu njegovoj majci Ljudmili.

Navaljni je imao 47 godina. Služio je kaznu u kaznenoj koloniji IK-3 u Karpu, oko 1900 km sjeveroistočno od Moskve, 60 km sjeverno od Arktičkog kruga.

“Zahtijevamo da se tijelo Alekseja Navalnog odmah preda njegovoj obitelji”, rekla je Jarmiš.

Jarmiš je objavila na platformi X da je Navaljni umro 16. veljače u 14:17 sati po lokalnom vremenu, kako se navodi u obavijesti poslanoj njegovoj majci.

Alexey Navalny was murdered. His death occurred on February 16 at 2:17 p.m. local time, according to the official message to Alexey’s mother.

An employee of the colony said that the body of Navalny is now in Salekhard. It was picked up by investigators from the IC. Now they are…

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 17, 2024