NATO savez u Vilniusu donio odluku o Ukrajini: Zelenski pun gnjeva, stigao mu odgovor Amerikanaca

Ukrajina je suočena s nizom uvjeta koje mora ispuniti prije nego što može pristupiti NATO savezu, izjavio je danas John Kirby, savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Joea Bidena.

Ova izjava dolazi kao odgovor na kritike ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je oštro kritizirao vođe NATO-a zbog nedostatka vremenskog okvira za pristupanje Sjevernoatlantskom savezu na aktualnom summitu u Vilniusu.

“Vjerujemo da je budućnost Ukrajine u NATO savezu. To je nešto na čemu su se članice saveza složile još 2008. godine”, izjavio je Kirby za CNN. Dodao je da postoje određene reforme, poput dobre uprave, vladavine prava i političkih reformi, na kojima Ukrajina treba raditi. Također je naglasio da je teško provoditi te reforme dok se zemlja suočava s ratom.

“Da, postoje frustracije, želje da se ovaj rat brzo završi, sve to razumijemo”, rekao je Kirby pa dodao: “Naravno, dijelimo mnoge od tih briga.”

Glavni tajnik NATO-a, Jens Stoltenberg, na konferenciji za novinare u Vilniusu, izjavio je da će Savez pozvati Ukrajinu da se pridruži čim se saveznici dogovore i ispunjeni budu uvjeti. Stoltenberg je naglasio da proces pristupanja neće imati dvije faze, već samo jednu.

“NATO omogućava Ukrajini značajan paket u kojem je puno raznih elemenata koji će pomoći toj zemlji da krene s procesom pristupanja NATO-u. Radi se o vrlo praktičnoj podršci”, rekao je Stoltenberg.

“NATO nikad nije poslao Ukrajini jači signal, kako politički tako i na razini praktične, konkretne pomoći”, rekao je glavni tajnik NATO-a

“Ako gledate sve dosadašnje procese pristupanja NATO-u, oni nisu bili utemeljeni na vremenskim okvirima nego na ispunjavanju uvjeta”, rekao je Stoltenberg.

U međuvremenu, američka administracija izražava zabrinutost zbog mogućeg scenarija koji bi mogao potaknuti ruskog predsjednika Vladimira Putina na krajnje mjere, uključujući uporabu nuklearnog oružja. Ova zabrinutost je dovela do sukoba oko nasljednika Jens Stoltenberga na mjestu glavnog tajnika NATO-a.

Britanija podržava kandidaturu Bena Wallacea, dok SAD gura Ursulu von der Leyen kao Stoltenbergovu nasljednicu. Bidenova administracija vjeruje da bi manje ideološki orijentirani kandidat poslao Putinu poruku da Zapad i NATO nisu zainteresirani za izravni sukob.

Kritičari tvrde da je takvo razmišljanje naivno i da bi podrška Walllaceu sugerirala Putinu da je Zapad spreman na dugotrajnu borbu. Tvrdi se da bi Putinu bilo pametnije povući se ranije nego riskirati suočavanje s agresivnijim nasljednikom.

Ovi događaji se odvijaju u trenutku kada se kontinent čini manje ujedinjen nego na početku. Rashodi za obranu u srednjoj i zapadnoj Europi porasli su za 30 posto u posljednjem desetljeću i veći su nego tijekom Hladnog rata. Finska se pridružila NATO-u, a Švedska je podnijela zahtjev za članstvo. EU je također poslala oružje, a kontinent je posvećen energetskoj sigurnosti. Odnos prema Ukrajini dramatično je promijenjen, no Njemačka je sama sebi nanijela štetu zbog kašnjenja u isporuci tenkova, dok Francuska izgleda neuvjerljivo zbog zagovaranja diplomatskog rješenja nakon što je vojna opcija postala vjerodostojna. Moralna težina se pomaknula prema istoku, gdje zemlje poput Litve, domaćina summita, imaju veću vjerojatnost da će ispuniti cilj NATO-a i izdvajati 2 posto BDP-a za obranu.

Podsjetimo, Zelenski u utorak je oštro kritizirao NATO jer Ukrajina nije dobila vremenski okvir za ulazak u Sjevernoatlantski savez.

“Nepojmljivo je i apsurdno da se ne postavlja vremenski okvir ni za poziv ni za članstvo Ukrajine”, napisao je u oštroj izjavi na Twitteru.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.

But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023