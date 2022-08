Foto: Guliver image/ Minot Air Force Base, N.D.

NATO NIJE DUGO ČEKAO! STIGAO MUNJEVIT ODGOVOR RUSKOJ PROVOKACIJI NA JADRANU: Poslali bombardere u niski prelet, u blizini i američki nosač aviona

Autor: L.B.

Američki vojni zrakoplovi u ponedjeljak su nešto poslije 15 sati nadletjela Dubrovnik, što je najavilo američko zapovjedništvo.

Naime, kako su kazali, prelet je to u okviru kampanje nad zračnim prostorom nekoliko zemalja jugoistočne Europe. čime žele istaknuti “predanost” koju Sjedinjene Države, zajedno s članicama NATO-a pružaju iz pozadine ratu u Ukrajini.

Američka vojska još je kazala u svom priopćenju da će u ponedjeljak poslijepodne britanski bombarderi B-52 Stratofortress preletjeti u niskom letu neke gradove jugoistočne Europe.





Rusi na moru, NATO u zraku

“Zrakoplovi će oko 14:35 nadletjeti glavni gradi Sjeverne Makedonije, Skoplje te potom Skenderbegov trg u središtu glavnoga grada Albanije, Tirane. Nakon toga će letjeti iznad crnogorske obale te će oko 15:10 sati po mjesnome vremenu nadletjeti zračni prostor iznad Dubrovnika”, priopćili su te dodali:

“Svrha svakog preleta je iskazati predanost i jamstvo sigurnosti Sjedinjenih Država svojim NATO saveznicima i partnerima koji se nalaze u jugoistočnoj Europi”

Međutim, rat u Ukrajini ne jenjava te ulazi u sedmi mjesec, a mir među dvjema zaraćenim zemljama se ne nazire. Iako posljedice ruske invazije osjeća čitav svijet, izgleda da su se “igrice” malo pomalo preselile i na naše prostore, budući je u nedjelju od strane Rusije povučen znakovit potez uplovljavanja četiriju ratnih brodova u Jadransko more.

Odgovor na provokaciju

Iako su bili u međunarodnim vodama, njihov ulazak u uzak prostor Jadrana očita je provokacija, na koju je NATO, kako se čini, morao promptno odgovoriti, što je i učinio današnjim preletom upravo iznad Dubrovnika, najjužnijeg grada u blizini kojeg su se ruski brodovi i pojavili. Naime, pokušali su blokirati izlaz velikom američkom nosaču aviona Harryju Trumanu, koji je također na Jadranu.

O svemu se oglasio i MORH.

“Zapovjedništvo HRM-a upoznato je s nazočnošću, to jest, plovidbom brodova Ruske federacije Jadranskim morem. S obzirom na to da nije uočen ulazak brodova u teritorijalno more Republike Hrvatske, nije bilo ni razloga za reagiranja”, odgovorili su iz MORH-a









Usred sezone

NATO smatra da je ruska invazija na Ukrajinu krajem veljače rezultirala proširenjem i skorim pristupanjem Švedske i Finske savezu, čime su se dvije europske države odrekle svoje tradicionalne neutralnosti.

Ipak, činjenica da su nam u akvatoriju prisutni ruski ratni brodovi te nam iznad glava prelijeću NATO ratni avioni svakako nije ugodna, kao niti dobra za turizam od kojeg Hrvatska živi. I to upravo u tijeku sezone.