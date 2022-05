NATO ĆE POKAZATI SVU SVOJU MOĆ: U jeku napetosti 15 tisuća vojnika u ruskom susjedstvu. Institut: Ovo je šokiralo Ruse

Glavni tajnik NATO-a kaže da ruski rat ne ide po planu. Govoreći na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a, Jens Stoltenberg je rekao da Rusija ne postiže “svoje strateške ciljeve”. Ukrajini treba teško oružje sa Zapada i “pravi naftni embargo” Rusiji kako bi je porazila do kraja godine, kazao je viši savjetnik ukrajinskog predsjednika Mykhaylo Podolyak. Švedska ministrica vanjskih poslova Ann Lindeje na svom Twitter profilu napisala kako je vladajuća Socijaldemokratska stranka Švedske podržala članstvo zemlje u NATO savezu. Ukrajina je rasporedila brojne haubice M-777 na svojim linijama bojišnice, nakon što su SAD isporučile 89 od 90 obećanih topničkih oruđa. Finska i Turska će se sastati u Berlinu nakon što je turski predsjednik Erdogan rekao da je “nemoguće da podrži ulazak Finske i Švedske NATO” pa njegov glasnogovornik reterirao. Rusija je prestala Finskoj slati struju.

07:35 Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini

“Ukrajinsko uništavanje značajnih elemenata ruske motorizirane brigade koja je 11. svibnja pokušala prijeći pontonski most preko rijeke Siverski Donjec šokiralo je istaknute ruske vojne blogere i analitičare. Počeli su komentirati nesposobnost ruske vojske sa stotinama tisuća sljedbenika. Pokušaj prijelaza rijeke pokazao je zapanjujući nedostatak taktičkog smisla jer satelitske slike pokazuju uništena ruska vozila skupljena na oba kraja razrušenog mosta”, piše Institut za rat.

“Prema ukrajinskim dužnosnicima, ukrajinske snage će vjerojatno provesti protuofenzivne operacije kako bi istjerale Ruse iz okolice Izjuma. Ranije smo primijetili da je ruska topnička vatra usmjerena na zapad iz okolice Izjuma vjerojatnije imala za cilj ometanje takve protuofenzive. Ruske snage nastavile su s povlačenjem iz Harkivske oblasti, ali će vjerojatno nastojati zadržati liniju istočno od Vovčanska kako bi osigurale kopnenu komunikacijsku liniju (GLOC) koja ide od Belgoroda preko Vovčanska do Izjuma. Teren na ovom području općenito pogoduje Ukrajini, a Rusi imaju i druge GLOC-ove kojima mogu opskrbiti Izjum, tako da Ukrajinci u ovom trenutku možda neće pokušavati napredovati mnogo dalje na istok”.

