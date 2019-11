NASTAVNICI I RODITELJI JAVNO SE PODRŽAVAJU: Osnovana grupa koja je pravo iznenađenje. Broj članova će vas šokirati!

Autor: M.M.

Dok je štrajk u punom jeku i dok je Vlada uspjela narod nekako ‘podijeliti’, na Facebook-u je u subotu osnova grupa pod nazivom Podrška roditelja nastavnicima u štrajku.

Grupu vode 3 administratora, a osnovana je s ciljem podrške prosvjetarima, odnosno da ih podrže u borbi za povratak dostojanstva nastavničkoj profesiji. Ono što je zanimljivo jest činjenica ga grupa iz minute u minutu raste pa je tako u samo dva dana dosegla broj od 26,500 članova. Ovo je trenutna brojka članova. Grupa je javna te stvatko može vidjeti tko je u njoj i što se objavljuje.

U grupi se nekoliko puta u satu prikazuju objave roditelja učenika, baka, roditelja-profesora i onih koji nisu ništa od navedenog, ali željeli su napisati nekoliko riječi podrške.

Prenosimo neke od objave i neke od komentara ispod tih objava:

“Nisam prosvjetni radnik, ali sam majka trenutno troje školaraca i svi podržavamo štrajk💪💪Ono što mene ljuti u cijeloj ovoj situaciji je stav pojedinih roditelja..Pa pobogu dragi ljudi,to su ljudi koji brinu o VAŠOJ djeci 6 sati dnevno, to su ljudi koji znaju nekada i više o vašoj djeci od vas samih..Oni nisu samo profesori, već i psiholozi, njegovatelji, animatori…Problem nadoknade nastave?? Zašto?? Nije problem ostaviti dijete kući kad ne treba a problem ga je poslati u školu kad treba?? Zamisli, izgubit će par dana televizora i heklanja po mobitelu..Dođite pameti ljudi..Ja im skidam kapu svakim danom sve više, prvo zbog brojnosti i jedinstvu, a drugo zbog posla koji obavljaju (ja prva ne bih ni za kakve novce ovog svijeta)😉”, objava je jedne majke, koja ukazala na to kako pojedini roditelji bez problema djeci tijekom nastavne godine opravdavaju izostanke i tada im to nije problem, nego sada kada djeca trebaju ostati kod kuće s nekim višim ciljem.





“Ajmo stvoriti fond za pomoć ako im ne plate dane štrajka. Prvi ću uplatiti 500kn”, objava je jednog gospodina, no prosvjetari, iako zadovoljni ujedinjenošću građana, takav način ne prihvaćaju.

“Najveći fond je ova podrška svih vas. Ovo je najbolji fond u koji možemo uložiti za sve vas i nas,naše klince.😍”, odgovor je jedne članice grupe.

Druga članica slaže se s tim te poručuje: “Ne smije ovaj teret pasti na leđa dobrih ljudi. Naš štrajk je borba za dostojanstvo. Hvala za podršku.”

“Ako smijem ispričala bih Vam svoju priču.

Ja sam bivša radnica Kamenskog i majka dvoje djece, nisu više školarci.

Nakon propasti firme odlučila sam da ću biti čistačica. Želja mi se ispunila i prvo sam radila na zamjenama u XVI gimnaziji. Moram priznati da me je bilo jako strah od novog posla, profesora, učenika i roditelja. Znam da zvuči glupo ili smiješno ali fakat sam bila u šoku. No nakon par dana sam se navikla i stekla povjerenje učenika, profesora i roditelja. Zahvaljujući njima, njihovom osmjehu, pozdravu, razgovorima, druženju, moj stres je nestao od bivšeg posla. Jako sam im zahvalna što su mi dali puno pozitivne energije. Sad radim za stalno u XV gimnaziji i uživam čisteći i gledajući divnu djecu i profesore koji se jako trude da prenesu svoje znanje na nove generacije. Njihov dan ne završava kad izađu iz škole, oni doma moraju ispravljati testove, zadačnice i raditi na novom gradivu, oni nemaju 3 mj. godišnjeg već onoliko koliko im pripada po godini staža. Oni imaju produžne, popravne, pripreme za državnu maturu, sjednice profesora, sjednice učenika i roditeljske sastanke. Neki profesori su prisiljeni raditi na 2,3 škole jer nemaju punu satnicu. Ima profesora koji se posebno brinu za djecu s posebnim potrebama. Mislim da su profesori drugi roditelji našoj djeci, uče ih, savjetuju a ponekad nude svoje rame za plakanje. I naravno profesori, čistačice i ostalo tehničko osoblje sa ravnateljima radimo i kad je štrajk.

Zato podržavam prosvjetare”, bila je iskrena jedna gospođa, koja je u svojoj objavi iznijela svoj životni put i način na koji je ona doživjela prosvjetare.

Iako je javnost isprva bila ljuta na prosvjetare iz razloga što će djeca to trebati nadoknaditi, ipak su svojim zalaganjem i trudom uspjeli smanjiti taj jaz između roditelja i nastavnika. Javnost je napokon uspjela vidjeti i shvatiti što je zapravo cilj prosvjetara, a ova grupa je dokaz da su i jedni i drugi, i roditelji i nastavnici, na strani učenika. Budućnost učenika je u rukama i škole i obitelji.

Sada samo preostaje da Vlada uvidi da je prosvjeti počinjena nepravda, da je isprave te da svim nadolazećim generacijama priušte što kvalitetnije školovanje jer hrvatski prosvjetari i učenici to mogu. Svatko svakome treba biti podrška kada je u pitanju borba za vlastita prava, što dokazuje i ovakav način izlaženja u javnost.

Upravo ova Facebook grupa će možda biti prekretnica jer su i roditelji spremni podržati prosvjetare na ulicama.