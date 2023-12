Nastavlja se saga s pijanim šefom policije: Divljao Zaprešićem, sad će snositi posljedice

Autor: Dnevno.hr

Nastavlja se saga oko još jednog u nizu državnih i javnih službenika koji žive po onoj ‘ne može nam nitko ništa, jači smo od sudbine’, očekujući da će kroz život uvijek prolaziti neokrznuti te neće odgovarati za svoja nedjela.

Kao što smo pisali, načelnik Sektora za javni red i sigurnost zagrebačke policije Davor Posilović prošle je srijede u večernjim satima uživao u alkoholnom piću, a nakon toga je vidno pijan sjeo za volan i uputio se u ludu zaprešićku noć…





No, divljanje ovog policijskog gazde u Renaultu Meganu na cesti u Zaprešiću uočio je jedan zabrinuti čovjek koji je na mjestu reagirao i oko 21.15 sati nazvao policiju.

Opasan igrač

Iako su službenici odmah krenuli u potragu, navodno nisu uspjeli locirati kretanje brzog i žestokog načelnika, sve do trenutka dok se idućeg jutra sam nije pojavio na poslu. I tad je krenuo show program u postaji. Kako su nam potvrdili iz PU zagrebačke, Posiloviću je na početku radnog vremena ponuđeno alkotestiranje, no on je to odbio. Zbog tog poteza, otkrili su nam, načelnik zagrebačke policije ga je isključio iz službe.

“Do sada provedenim kriminalističkim istraživanjem prekršaja je utvrđeno da je vozač navedenog privatnog osobnog automobila, načelnik Sektora za javni red i sigurnost Policijske uprave zagrebačke van službe, počinio prekršaje iz čl. 44. st. 1., čl. 46. st. 1., čl. 52. st. 1., čl. 56. st. 2., čl. 82. st. 1. t. 13 i čl. 88. st. 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama te će isti od strane Policijske postaje Zaprešić zbog počinjenih prekršaja biti prekršajno procesuiran sukladno odredbama Prekršajnog zakona”, stoji u odgovoru.

A danas su nam se, 5.12. iz policije javili s novim informacijama o bahatom načelniku.

Iz policije tako prvi saznajemo da je potvrđeno da će biti prekršajno kažnjen i da je sankcioniran.

“U odnosu na početnu informaciju, od počinjenih prekršaja na području Policijske postaje Zaprešić, policijski službenici II. postaje prometne policije Zagreb, proveli su kriminalističko istraživanje u sklopu kojeg je utvrđeno da je navedeni upravljajući svojim osobnim automobilom, na području Grada Zagreba počinio prekršaj iz čl. 46. st. 1 kažnjivo po čl. 46. st. 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Zbog počinjenog prekršaja biti će prekršajno sankcioniran, sukladno odredbama Prekršajnog zakona.









Ujedno, načelnik Policijske uprave zagrebačke navedenog je Rješenjem privremeno udaljio iz službe do okončanja disciplinskog postupka, zbog postojanja osnovane sumnje da je isti svojim postupkom počinio teže povrede službene dužnosti opisane u čl. 96. st. 1. t. 7. i 10. Zakona o policiji”, napisali su nam iz PU Zagrebačke.

Podsjećamo, doznali smo da je mrtvog pijanog Posilovića u jednom trenutku pokupila hitna pomoć, a ostatak noći proveo je na triježnjenju.

Iako je bilo brojnih slučajeva u kojima su državni i javni službenici pijančevali pa se noćima utrkivali u skupim jurilicama i na kraju prošli neokrznuti od strane zakona, čini se da će načelniku Posiloviću ovaj slučaj obilježiti karijeru.









Zasad je na ‘hlađenju’, no može biti sretan da Svetog Nikolu neće čekati iza rešetaka.