Nastavak rasprave između znanstvenika, nogometaša i pjevača: ‘Žao mi je što zloupotrebljavaju svoj ugled’

Autor: Dnevno

Nakon što se molekularni biolog i član Vladina znanstvenog savjeta Gordan Lauc obrušio na nogometaša Dejana Lovrena i pjevača Tonija Cetinskog zbog njihovog iznesenog stava o cijepljenju, u srijedu je za RTL Direkt pojasnio što mu je zapravo zasmetalo.

Istaknuo je kako ga Cetinski i Lovren nisu naljutili, već mu je žao što oni, koji su u svojim područjima izvrsni, vrhunski nogometaši i pjevači, na “neki način zloupotrebljavaju svoj ugled i u javnosti izlaze s informacijama koje u biti ne razumiju”. “To je jednostavno krivo i u ovoj situaciji je posebno opasno. Jer jedna je stvar sloboda čovjeka, znači mi imamo pravo na određene izbore, ali izgubili smo pravo na apsolutnu slobodu onog trenutka kada smo počeli živjeti u društvu. Nemamo pravo voziti krivom stranom autoputa, ubit ćemo nekog, ne možemo ubiti prvu osobu koja nam se ne sviđa, nama to društvo ne dozvoljava i zato ne treba stavljati apsolutnu slobodu kao nešto što je cilj“, poručio je Lauc.

Istaknuo je kako će se na cjepivo protiv koronavirusa još čekati, baš zato kako bi bili sigurni da je cjepivo dobro, da nije opasno, da će pomoći ljudima, da neće naškoditi. “Treba napraviti puno kliničkih istraživanja i nećemo ga sigurno imati prije najranije početka iduće godine”, rekao je.

Upitan zašto su zemlje na istoku Europe prošle bolje od zapada, odgovorio je kako je u ovih nekoliko mjeseci od pojave korone teško doći do čvrstih i pouzdanih rezultata istraživanja. “I onda se javljaju nekakve korelacije gdje ljudi povežu različite stvari, recimo na istoku Europe imamo više cijepljenih protiv tuberkuloze, bilo je manje bolesnih ljudi. Ali, istraživanje u Izraelu je pokazalo da cjepivo protiv tuberkuloze ne liječi koronavirus. Znači to je bila samo jedna od pretpostavki koja se pokazala netočnom”, ustvrdio je.

Lauc se zatim i na svojem Facebook profilu oglasio o istoj temi te se ispričao Lovrenu i Cetinskom za to što ih je nazvao budalama te napomenuo kako su to zapravo učinili mediji, a ne on.