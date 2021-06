NASTAVAK BITKE SVIH BITAKA: Plenković ili Milanović? Preko Vrhovnog suda dva politička kapitalca grade svoje pozicije! TKO ĆE PREVLADATI?

Autor: E.P.

U srijedu 30.6. Državno sudbeno vijeće (DSV) raspisat će već treći po redu javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda.

Nastavak je to trakavice oko izbora za čelno mjesto Vrhovnog suda oko kojeg se mjesecima lome koplja i igra utakmica bez kraja između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.

Nakon što je predsjednik Milanović inzistirao na kandidatkinji Zlati Đurđević koja se u prvom krugu nije prijavila na natječaj, Plenkovićeva saborska većina pojačana nezadovoljnim Domovinskim pokretom i Suverenistima njenu je kandidaturu s lakoćom odbila u Hrvatskom saboru.

Sukobi premijera i predsjednika

Oko izbora za predsjednika mjesecima su se vodili verbalni sukobi na liniji Pantovčak – Banski dvori, udaralo se iz svih političkih oružja, a brojni akteri pokušali su se uključiti u tu raspravu i izabrati jednu od dvije sukobljene strane.

Još nema službene potvrde ima li predsjednik već sada neko ime u rukavu, ili će pričekati da završi javni poziv pa da predloži nekoga od prijavljenih.

Iz vladajućeg HDZ-a stižu poruke kako predsjednik svojim postupcima i ponašanjem dovodi Hrvatsku u nezavidnu situaciju i stavlja na stol moguću ustavnu krizu, no struka to opovrgava.

Razgovarali smo s ustavnim stručnjakom Matom Palićem koji smatra da ne može doći do ustavne krize i da je jasno određeno tko i kako upravlja Vrhovnim sudom nakon isteka mandata predsjedniku i uoči izbora novog kandidata.

“Ustavne krize nema i ona neće nastupiti. Istekom mandata, do izbora novog predsjednika poslove uprave Suda preuzima zamjenik predsjednika, u ovom slučaju Marin Mrčela. On taj posao obavlja dokle god se ne izglasa novi predsjednik. To može biti dva tjedna, može biti dva mjeseca, ili dvije godine”, pojasnio je Mato Palić.









Ustavni stručnjak napominje da je moguće da se sve vrati na početak, odnosno da ćemo ići i u četvrti po redu natječaj za predsjednika Vrhovnog suda.

Moguće da će sve potrajati

“DSV je najavio raspisivanje novog javnog poziva i sada kandidati imaju 30 dana za prijavu. Predsjednik tu ima dvije jasne mogućnosti. Ili neće predložiti nikoga i ići će se u četvrti krug natječaja, ili će zatražiti mišljenje o nekom od kadidata pa ga predložiti Saboru”, jasan je ustavni stručnjak.

Palić smatra da ne može doći do odabira kandidata za predsjednika Vrhovnog suda bez dogovora premijera i predsjednika.

“Oni se moraju usuglasiti. Mi smo vidjeli kako izgleda dok Milanović mjesecima pritišće i uporno tjera određenog kandidata. Situacija se može razriješiti jedino dogovorom”, smatra ustavni stručnjak Mate Palić.









Što se tiče kandidatkinje koju je u drugom krugu predložio Milanović – Zlate Đurđević, Palić smatra da je dobra kandidatkinja koja je napravila veliku grešku.

“Ona ima kvalitete, ali je napravila veliku grešku jer se nije javila na prvi poziv i tako je zapravo dala krila HDZ-u da kritizira njenu kandidaturu. Predsjednik Milanović joj je napravio medvjeđu uslugu, a greška je i što je predsjednik njenu kandidaturu najavio preko HDZ-ovog koalicijskog partnera – Radimir Čačića. To je jednostavno trebao napraviti u dogovoru s premijerom, a time bi i Đurđević dobila bolju policiju”, rekao je Palić.

Blokada sustava

Jasno je da je ova trakavica sudar dviju politika, Milanovićeve i HDZ-ove, a na sličnom tragu kao i ustavni stručnjak jest i politički analitičar i komentator Davor Gjenero.

On smatra da je Milanović jasno dao do znanja da ne namjerava na civiliziran način sjesti s premijerom i dogovoriti se oko kandidata.

“Jasno je da se on ne namjerava dogovarati. Milanovićeva intencija je blokirati politički sustav. Ova kriza će se nastaviti, da to nije Milanovićeva igra, predložilo bi se nekoga od vrsnih sudaca koje imamo. Recimo zamjenik Mrčela, on ima sjajne karakteristike da bude predsjednik Vrhovnog suda i naravno nije jedini”, rekao nam je Gjenero.

Ipak, analitičar smatra da se nitko kvalitetan i sposoban zapravo niti ne želi kandidirati za to mjesto.

“Nitko ozbiljan se ne želi kandidirati. Ozbiljni ljudi bi se kandidirali kad bi znali da imaju realnu šansu, da to nije politička igra. Kvalitetnim kandidatima to mjesto zapravo nije zanimljivo i sudskom upravom se zapravo nitko ne želi baviti”, smatra Gjenero i pojašnjava:

“To vam je kao što na fakultetima nitko ozbiljan i sposoban ne želi ići u dekanat. Nitko sposoban, efikasan i produktivan ne želi se baviti takvim poslovima”, rekao je analitičar Gjenero.