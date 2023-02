NASMRT PRETUKAO DVOGODIŠNJU KĆER! Majka je sve gledala, liječnici su bili nemoćni: Užas u susjedstvu šokirao cijelu regiju

Autor: Dnevno.hr

Policija je u Zaječaru, u gradu na istoku Srbije, uhitila majku i očuha dvogodišnjeg djeteta koje je preminulo u Zdravstvenom centru u Zaječaru od posljedica teških fizičkih ozljeda, saznaje Nova.rs.

Radi se o djevojčici (2) koja je jučer primljena u bolnicu s teškim ozljedama, nakon čega je preminula.

Još su jučer srpski mediji objavili nepotvrđene informacije da je dijete podleglo ozljedama nanesenim šamarima i šakama. Nakon više pokušaja reanimacije, liječnici su mogli samo konstatirati smrt djeteta. Više detalja bit će poznati nakon obdukcije tijela.





Oglasila je policija: Očuh po glavi udarao djevojčicu

U međuvremenu su se oglasili pripadnici MUP-a u Zaječaru, uhitili su očuha djevojčice, 25-godišnjeg M.N. iz okolice Vlasotinca zbog sumnje da je izvršio kazneno djelo nasilja u obitelji sa smrtnim ishodom. Policija je uhitila i njegovu izvanbračnu suprugu J.T. (23) iz okolice Zaječara, zbog osnovane sumnje da je izvršila kazneno djelo zanemarivanja maloljetne osobe.

M.N. se sumnjiči da je jučer, u iznajmljenom stanu u Zaječaru, više puta po glavi i tijelu udario dvogodišnju kćer izvanbračne supruge i teško je ozlijedio. Dijete je prevezeno u Zdravstveni centar u Zaječaru gdje je preminulo.

Majka dvogodišnje djevojčice je, sumnja se, znala da je njezin izvanbračni suprug i ranije tukao djevojčicu, no to nije prijavila policiji. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz kaznenu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiteljstvu u Zaječaru.

Cure zastrašujući detalji: Majka je sve gledala i nije reagirala

Kako saznaje reporterka Nove S, sve je policiji prijavila Tamara, teta djevojčice, koja je zatekla očuha kako krvnički tuče dijete. Ona je rekla da majka djevojčice, Jelena, navodno bila prisutna, no da nije reagirala.

Rođena sestra majke djevojčice slučajno je prolazila kada je očuh Miša udarao dijete. Dijete je odvela u Dom zdravlja, no nije joj bilo spasa. Sve se događalo u večernjim satima.

Rođak uhićenog Miše tvrdi da se Jelena s djecom se kod novog muža odselila prošlog ljeta.









“Natjerala je mog bratića da odsele jer ovdje nije mogla raditi što hoće. Uhvatila se s Mišom i otišla preko potoka. Ima još dvoje djece. Tijekom ovog nemilog događaja bila je u domu drugog supruga Miše”, rekao je rođak.