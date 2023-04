NASILJE NE STAJE! Dječaku slomili ruku pred školom, majka zavapila: ‘To traje godinama, nitko ne reagira’

Autor: Dnevno.hr

Godinama se društvo i institucije na razne načine suočavaju s nasiljem, a ne zna se broj slučajevima koji su zaprepastili javnost.

Da je nasilje duboko ukorijenjeno i veliki problem pokazuje i najnoviji slučaj iz Belišća.

Učenik osnovne škole u Belišću završio je s teškim tjelesnim ozljedama, a čemu su prethodile godine psihičkog maltretiranja vršnjaka koje su roditelji prijavljivali.





Godinama ga mučili

Nakon što su dječaka godinama psihički maltretirali u školi, isti učenici su i fizički napali kolegu ispred škole i slomili mu podlakticu. Roditelji dječaka kažu da, unatoč tome što su godinama upozoravali na psihičko maltretiranja, škola nije reagirala.

“To traje od prvog razreda. Ali do 4. razreda učiteljica je to nekako držala pod kontrolom, a od 5. više nitko to ne drži pod kontrolom. Čak štoviše, par puta je moj sin bio kažnjen jer je isprovociran odgovorio na provokacije, nikada nije bio on koji je bio pokretač nečega. Uvijek je bilo u obrani. Ako je nekoga uvrijedio, ako je povrijedio, uvijek je bilo u obrani”, rekla je majka dječaka za HRT.

Romana Nikolić, šefica Županijske organizacije Osječko-baranjske županije i saborska zastupnica Socijaldemokrata, upozorila je na slučaj vršnjačkog nasilja iz Belišća.

“U školi, na igralištu, u igraonici ili na dječjem rođendanu – često se nađemo u situaciji kada naše dijete stupi u interakciju s drugim djetetom; djetetom koje ne zna dijeliti, koje ne zna pokazati ni trunku empatije prema drugoj djeci, koje jednostavno postupa grubo i neprimjereno s obzirom na svoj uzrast i okolinu.

Nasilje u odgojno-obrazovnim ustanovama prema Izvješću pravobraniteljice za djecu za 2021. od 51 prijave nasilja, 43 se odnose na vršnjačko nasilje.

Stupio je snagu Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama sa svrhom poboljšanja, unaprjeđenja postojećeg stanja, ali unatoč tome škole postupaju neujednačeno u preventivnim intervencijama i u reagiranju na nasilje. Može se jedino zaključiti iz toga da je samo mrtvo slovo na papiru.









Da je stanje alarmantno, da na površinu izlaze praznine u pravnoj regulativi i praksi zaštite djece kao i da postoji nedovoljna odlučnost sustava da počinitelje sankcionira unutar sustava i prijavi drugim tijelima i da očito Međuresorna suradnja u povodu vršnjačkog nasilja je nedostatna i ovisi o dionicima na terenu, njihovoj stručnosti i razumijevanju problematike, te volji da suradnički i kontinuirano rade na suzbijanju i sprečavanju nasilja, svjedoči i ovotjedni slučaj vršnjačkog nasilja”, rekla je između ostalog.