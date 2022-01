‘NAŠE MJERE SU I SADA BILE DOBRE!’ Capak odgovorio svojim kritičarima: ‘Imamo necijepljeno stanovništvo i zbog toga nam se situacija pogoršava’

Autor: Daniel Radman

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak u središnjem je Dnevniku HTV-a komentirao ulazak Hrvatske u peti val korone, mogućnost (ili bolje rečeno nadu) da će pandemija stati s omikron verzijom, kao i same mjere Stožera.

Jako dugo smo, kaže, odolijevali omikronu zbog mjera poput zabrana dolaska u Hrvatsku iz Južne Afrike (gdje je otkriven) i karantena za naše građane koji dolaze odande.

“Mi još uvijek nemamo apsolutnu dominaciju omikrona u svim dijelovima Hrvatske nego je to nepravilno raspoređeno, najviše u Zagrebu i okolnim županijama. No imamo istovremeno i nepridržavanje epidemioloških mjera, imamo necijepljeno stanovništvo i zbog toga nam se sada epidemiološka situacija pogoršava“, rekao je i poručio da “brojke još nisu tako dramatične”. “Posljedice velikog broja novooboljelih će se osjetiti kroz 10-14 dana”, rekao je Capak u središnjem Dnevniku HTV-a.

Ljudi se ne pridržavaju mjera

Potom se osvrnuo na nove, nešto strože mjere koje su kritizirali i oni koji traže “tvrđi pristup”.

“Naše mjere su i sada bile dobre međutim masovno ih se ljudi ne pridržavaju – ne drže razmak, ne nose maske. To je problem nepridržavanja mjera; naglasio je.

Najavio je i kako će se uskoro priznavati i brzi antigenski testovi kao dokaz preboljenja.

“Mi to imamo u Hrvatskoj i inače, a Europska unija nažalost ne priznaje brze antigenske testove za dokaz preboljenja. Za prelazak granice priznaje 48 sati brzi antigenski test, ali ne kao dokaz preboljenja. Mi smo, kao i neke druge zemlje, tražili da se priznaje, međutim oni su tvrdokorni u tome i to još uvijek nije promijenjeno, no mi se nadamo da hoće jer su brzi antigenski testovi su sve kvalitetniji i osjetljiviji”, rekao je.

Za kraj, prokomentirao je kolike su šanse da je omikron kraj pandemije.









“Ja bih to želio vjerovati, međutim mi za to nemamo nikakvih dokaza(…)Ako je omikron zadnji onda postoji mogućnost da se bolest savlada i prestane, ali ako omikron nije zadnji onda je sve neizvjesno“, naglasio je Capak.