Naš ugledni profesor progovorio o gorućem problemu: ‘Ako se ovako nastavi, prijeti nam slom’

Kao dva najveća problema današnjice, a za koje niti Europa niti Hrvatska nemaju strategiju, profesor Anđelko Milardović navodi migracije i demografiju. “Glazba svira, jede se kavijar, pije se šampanjac, svi znaju da je kraj i jednostavno – amor fati”, veli Milardović koji je lani utemeljio Europski centar za migracijske studije, kao dio postojećeg Instituta za europske i globalizacijske studije.

Ovim se problemima, ističe, prvo mora pristupiti na fenomenološkoj razini. “Ni Europa ni Hrvatska nemaju razgovijetno definiranu ni demografsku ni migracijsku politiku, poglavito Republika Hrvatska. Ta politika kod nas je dosta anarhična i bez kontrole. Mi nismo ozbiljna država jer sami sebi kopamo jamu i na dugi rok, ako se ovako nastavi, naprosto se može očekivati demografski i migracijski slom”, pojasnio je Milardović, koji je bio član Vladine skupine za demografske strategije za Direktno.

A ovim se problemima, smatra on, najviše pristupa birokratski, s tendencijom dodatne birokratizacije. “Gušenje kreativnosti i slobode, pogotovo u znanstveno-istraživačkom sustavu, pretvorilo se u birokratskog Levijatana, monstruma, koji više ne služi interesima znanja i znanosti nego prije svega interesima scientokracije koja proizvodi različite mjerne instrumente i onima koji misle da je STEM jedino što postoji, a da humanistiku treba pogušiti. Pa onda neka umjetna inteligencija riješi pitanje migracija”, poručuje odlučno.

‘Problem se može riješiti u tri koraka’

Dodao je Milardović i da o ovim pitanjima osim Vlade ne razmišlja ni tržište, već se ponaša anarhično. “Bez ikakve strategije kupuju radnu snagu na globalnom tržištu i dovlače je kod nas. Kapital ne razmišlja o socio-kulturnoj dimenziji radne snage koju kupuju kao robu. Riječ je o ljudima. Kapital ne razmišlja o njihovoj integraciji ni početnoj točki te integracije”, dodaje politolog.

A početna točka integracije koju spominje svakako je učenje hrvatskog jezika bez kojeg se ti ljudi, koji dolaze iz dijametralno oprečne, različite kulture, ne mogu integrirati, a ako će se s vremenom povećavati njihov broj, oni će se getoizirati. “Stvorit će se ono što već imamo odavno na zapadu, a to su paralelna društva”, upozorava.

A problem bi se mogao riješiti u tri koraka, jezičnom integracijom, izradom migracijske politike na dugi rok koja bi bila obvezna za svaku vladu i izradom demografske strategije. “Sve javne politike u zadnjih 30 godina proizvele su ovo stanje masovnog iseljavanja mlade populacije, najobrazovanije i najpotrebnije, a onda su doprinijeli dolasku strane radne snage koja se opet kao migranti trebaju kategorizirati. Naime, jedno je radna snaga, a drugo su ilegalne migracije”, navodi Milardović.

“Protiv sam svih vlada do sada koje su dovele do ove situacije i do ovog raskrižja na kojem jesmo. Mi smo u taoci oligarhije na vlasti i u tom smislu je država kolonizirana i okupirana i iz nje bježe svi koji mogu. Jesmo li se za to zalagali posljednjih 30 godina?”, pita Milardović.