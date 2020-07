NAŠ STRUČNJAK UPOZORAVA: Sigurnosne službe u Srbiji premrežene su ruskim agentima, Vučić je u velikim problemima!

Autor: D.R.

U Dnevniku Nove TV gostovao je stručnjak za sigurnost Gordan Akrap koji je komentirao nemire u Srbiji.

S ocjenama glumca Sergeja Trifunovića, koji predvodi Pokret slobodnih građana(PSG), da iza nasilja na ulicama stoji država, nije se složio.

“Teško je reći da je država transferirala prosvjede u nasilje i nerede. Skloniji sam tome da su prosvjede prema kaosu usmjerili proruski krugovi, radikalno lijevi i radikalno desni, uz snažnu potporu ruskih tajnih službi“, rekao je Akrap.

Inače, Akrap smatra da Rusi predstavljaju velik problem jer su “sigurnosne službe u Srbiji premrežene ruskim agentima”.

Unatoč svemu, Akrap se nada smirenju situacije.

“Doći će do razuma, ja se nadam da hoće, no povijest ovih odnosa i ovoga što Srbija radi, to nije lako za očekivati. Hrvatskoj treba stabilna Srbija, kao i cijeloj regiji i Vučić mora shvatiti da se nalazi na zapadnom Balkanu, da je okružen zemljama članicama EU-a i da je budućnost Srbije u euroatlantskim integracijama”, zaključio je Akrap za Novu TV.