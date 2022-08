NAREDBA OD KOJE SE KRV LEDI U ŽILAMA: Putin naredio stacioniranje naoružanih vojnika u blizini škola, ruske snage prijete roditeljima

Ruski predsjednik Vadimir Putin je naredio stacioniranje naoružanih vojnika u blizini škola na okupiranim ukrajinskim teritorijima, javlja Kyiv Independent. Naredba je uslijedila nakon što su ruske snage roditeljima na okupiranim područjima istočne i južne Ukrajine zaprijetile da će ih natjerati da pošalju djecu u škole pod kontrolom Rusije.

U međuvremenu, u napadu na stambenu zgradu u Zaporižji je poginulo pet osoba, javlja Anton Geraščenko, savjetnik ministra unutarnjih poslova Ukrajine. Među njima je i 29-godišnja Anastasia Borovik i njezino dvoje djece staro osam i dvije godine.

Russia hit residential buildings in Zaporizhzhia – 5 people were killed.





Among them are 29 year old Anastasiia Borovyk and her two children, 8 and 2 years old.

Anastasia worked as head of the Culture and Leisure Center in Kamyanska village council.

RIP. So painful. pic.twitter.com/P7yPib5abk

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 27, 2022