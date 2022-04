‘NARAVNO DA NEĆU OTIĆI’ Lovrić se žestoko obrušio na Tomaševića i njegove zamjenike, tvrdi da mu prijete otkazom: ‘Neće me ušutkati’

Ivica Lovrić, bivši pročelnik Ureda za obrazovanje i sadašnji savjetnik gradonačelnika Tomislava Tomaševića rekao je da je jako zadovoljan odlukom Visokog upravnog suda koji je privremeno obustavio izmjene mjera roditelj odgojitelj. Dodao je kako na sjednici u ponedjeljak nije bilo rasprave o tome kada će biti donesena konačna odluka.

“Na sjednici je bilo samo govora o prihvaćanju prijedloga da ukoliko sud do 1. svibnja ne donese odluku o konačnoj zakonitosti tih izmjena mjere, da barem privremeno obustavi te izmjene. Kad će sud o tom odlučiti, nije korektno da ja nagađam”, kazao je Lovrić.

Prisjetio se i prošlogodišnjih lokalnih izbora. “U vrijeme predizborne kampanje, Tomašević je najavljivao da neće ukidati ovu mjeru za postojeće korisnike, no nešto se spektakularno dogodilo najesen i najavio je ukidanje. Ja sam ga upozoravao da je to protuzakonito i da to ne čini. Kako on to nije uvažio, kao ni niz drugih sugestija, ja sam javno progovorio o tome. Sad je ponovno prilika da ga zamolim da na idućoj sjednici Gradske skupštine predloži poništenje te odluke i da se ispriča Zagrepčanima”, poručio je Lovrić svome šefu.

Tvrdi da mu gradonačelnikovi zamjenici prijete otkazom. “Ja sam i od Korlaeta i od Dolenec primio više prijetnji, Korlaet je prije nekoliko tjedana na Radio Sljemenu javno kazao da mi je bolje da šutim. Zamislite zamjenicu koja kaže: ‘Mi mijenjamo sistematizaciju kako bismo zakonski mogli dati otkaz’. Ona je prekršila zakon već tom najavom, ali ne bih puno o tome. Nije ugodno. Ja u obrazovanju Grada Zagreba radim već 35 godina. Moj je životni poziv da se bavim djecom i vezan sam ovom mjerom jer je nastala u okrilju gradskog Ureda za obrazovanje gdje sam ja bio pročelnik”, oštar je Lovrić pa nastavio udarati po sadašnjoj zagrebačkoj gradskoj vlasti.

“Naravno da neću otići. Samostalno sam otišao s mjesta pročelnika jer smatram da je to korektno, a on se često zadnjih mjeseci hvali obnovom vrtića kojeg sam ja odradio. Nažalost ova gradska uprava nema svojih projekata i bojim se da ih neće imati, ali hvala Bogu da završe poneki koje smo mi započeli. I ako zbog toga zaslužujem otkaz, hvala Bogu. To je cijena koju sam spreman podnijeti, a sigurno me svojim prijetnjama neće ušutkati”, zaključio je Lovrić.