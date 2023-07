Narančasto upozorenje za dio Hrvatske: Nevrijeme rasturilo Sloveniju, noćas potreban oprez

Autor: Dnevno.hr

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavljuje promjenljivo i vrlo nestabilno vrijeme u utorak, a izdano je i crveno upozorenje za regiju Zagreba i Slavonije. U većem dijelu zemlje bit će pljuskova i grmljavine, a na zapadu zemlje moguća su i olujna nevremena. Najviše će sunčanih razdoblja biti u Dalmaciji.

22:30 – U Dnevniku Nove TV gostovao je Davor Spevec, načelnik sektora 112 Civilne zaštite. Spevec je rekao kako je još noćas potreban oprez.

“Tijekom još ove večeri i noći moramo biti na oprezu. Za cijelu zemlju na snazi je narančasti meteoalarm. Možemo očekivati grmljavinska nevremena i tijekom ove noći”, pojasnio je.





Još se treba vidjeti kako će se stvarati oluje. Civilna zaštita podigla je svoju spremu na maksimum.

22:00 – Jak pljusak pao je u Zagrebu oko 22 sata, a počelo je i grmjeti. Prema meteorološkim radarima nad Slovenijom je više olujnih fronti. Jedna prolazi uz granicu s Hrvatskom i ide u smjeru Zagreba.

Jedna fronta fonta prošla je i preko Podravine i ide dalje prema Mađarskoj.

19:00 – Grmljavinsko nevrijeme siglo je oko 18:45 sati do zapadne Istre. Prema podacima meteoroloških radara, istovremeno malo sijeva između Pazina, Buzeta i Učke.

18:25 – Stanje na nevremenom pogođenom području Vukovarsko-srijemske županije se stabilizira, a bez struje još je oko 500-tinjak kućanstava, rečeno je u utorak u kampu Civilne zaštite u Andrijaševcima kod Vinkovaca.

“Nadamo se da neće biti više onakvog nevremena. Situacija se polagano stabilizira, a procjena je da je oštećeno između 10.000 i 15.000 objekata”, rekao je na konferenciji za novinare vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić.









Najveći izazov bio je po njegovim riječima dovesti u red prometnice koje su bile zakrčene palim drvećem i elektroenergetsku mrežu čijim oštećenjem je bez struje prvotno ostalo 27.000 kućanstva.

17:30 – Hrvatska elektroprivreda (HEP) izvijestila je da je trenutno na području Slavonije bez struje oko 2400 korisnika, a ne bude li novih vremenskih nepogoda potpunu uspostavu napajanja očekuju u srijedu.

HEP je precizirao da je bez struje trenutno 1500 korisnika na području Slavonskog Broda i Novske, oko 550 na području Vinkovaca, Vukovara i Županje te oko 350 na području Kutine, Pakraca i Lipika.









16:20 – DHMZ izdao narančasto upozorenje za nekoliko regija te upozoravaju na grmljavnisko nevrijeme. “Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča.”

Atmosfera “ključa” i dalje, objavio je danas DHMZ na svom Twitteru.

Na internetskim stranicama DHMZ-a ranije je objavljena karta s crvenim upozorenjem za područje Zagreba i Slavonije, no sada su upozorenja promijenjena u narančasto, što znači da je vrijeme opasno te da još prijeti lokalno grmljavinsko nevrijeme.

15:13 – Nevrijeme je noćas zahvatilo područje Crikvenice, Dramlja i okolice i napravilo je veliku štetu. Na tom je području, naime, padala tuča veličine oraha. Tuča je nanijela štetu na automobilima i kućama i sada se šteta zbraja kako bi se utvrdilo ima li uvjeta za proglašenje elementarne nepogode.

Tuča je noćas padala i na Kvarneru

Dramalj

13:35 – Veliki olujni sustav kreće iz BiH prema Hrvatskoj. Ravnateljstvo civilne zaštite RH objavilo je da veliki olujni sustav kreće iz BiH prema Slavonskom Brodu i da će nastaviti na sjeveroistok. Uskoro će stići do granice s Hrvatskom, a očekuje se olujni vjetar, jaki pljuskovi i moguća je tuča.

Ravnateljstvo civilne zaštite RH objavilo je da veliki olujni sustav kreće iz BiH prema Slavonskom Brodu i da će nastaviti na sjeveroistok. Uskoro će stići do granice s Hrvatskom, a očekuje se olujni vjetar, jaki pljuskovi i moguća je tuča.



13:20 – Kako navodi STA, zapadni dijelovi Slovenije i celjsko područje na istoku zemlje najviše su stradali u nevremenu koje je u ponedjeljak navečer i utorak ujutro pogodilo Sloveniju. Zbog oluje koja je pogodila Sloveniju u pojedinim dijelovima zapadne Primorske i istočne Štajerske nema struje. Bez struje je, kako se navodi iz Elektre Maribor, ostalo oko 1800 korisnika u području Slovenske Bistrice i Ptuja.

Struje nema niti na području Celja, navodno je u utorak ujutro više od 1500 ljudi bilo bez struje, a postoje i oštećenja na infrastrukturi. Navodi se i kako će zbog nevremena kasniti i željeznice, a uz sve to Slovence je dobro potukla tuča. Puno je oštećenih krovova, automobila i prozora.

Oko šest tisuća korisnika ostalo je bez struje na širem području Nove Gorice na zapadu zemlje gdje su snažni udari vjetra čupali drveće i rušili krovove. Slovenske vlasti upozoravaju na nastavak nevremena ili jake kiše u utorak, a postoji i opasnost od poplave, osobito na sjeveroistoku Slovenije.

12:45 – Oglasio se DHMZ, a navode da atmosfera “ključa”.



11:53 – Malo je kiše palo u Zagrebu, a crveno upozorenje još je na snazi. U Sloveniji je pak dosta ozbiljno. Slovenska agencija za okoliš, ARSO, tvrdi da postoji povećana vjerojatnost lokalnih nevremena i da će se ona vjerojatno dogoditi kasnije popodne ili navečer. Očekuju se pljuskovi, jaki udari vjetra i lokalno tuča. Pritom će biti moguće i bujične poplave, navode.

Povsod po Sloveniji je še vedno povečana verjetnost krajevnih neurij, ki bodo najpogostejša pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na sredo. Pričakujemo nalive, močne sunke vetra in krajevno tudi točo. Ob tem bodo možna razlivanja hudourniških vodotokov.⚠️ pic.twitter.com/fOBYpInhki — ARSO vreme (@meteoSI) July 25, 2023



10:53 – Oluja je stigla u Hrvatsku, pogledajte u nastavku prve slike iz Zagorja i snimku uzburkanog mora iz Pule. U Zagorju je u okolici Tuhelja padala sitna tuča, a pratila ju je grmljavina.

10:24 – Kako stoji na Rain Alarmu, nevrijeme je trenutno nadomak Zagreba, a nad gradom se već vidi jaka naoblaka.

10:00 – Na Rain Alarmu vidi se kako je oluja sve bliže regijama za koje je izdano upozorenje.

09:o5 – Oluja u Hrvatsku stiže iz Slovenije i Austrije.

09:00 – Izdano je crveno upozorenje za područje Zagreba i Slavonije.

08:55 – Ravnateljstvo civilne zaštite izdalo upute za postupanje u vrijeme oluje.

⚠️DHMZ – KRATKOROČNO UPOZORENJE NA OPASNE VREMENSKE POJAVE ZA HRVATSKU

Veliki olujni sustav kreće se prema Hrvatskoj i najprije će stići do Istre. Zatim će zahvatiti Kvarner te središnje i istočne krajeve.



08:50 – Kako poručuje DHMZ, puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, na moru i jugo, koji će naglo okretati na sjeverni i sjeverozapadni, najprije na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti. Uz nestabilnosti bit će prolazno i olujnog vjetra. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji i do 35 °C.

Moguća jača grmljavinska nevremena

“U utorak možemo očekivati još jedan vrlo olujan dan. Trebalo bi pratiti prognozu i upozorenja te biti neprestano na oprezu s obzirom na to da će se gotovo cijeli dan pojavljivati nevremena u različitim dijelovima Hrvatske, a ponegdje će biti i izraženija. Bit će i jakog vjetra i lokalne tuče i svih drugih elemenata koji mogu doći s takvim nevremenom”, rekla je u ponedjeljak ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Dunja Mazzocco Drvar.

U splitskoj i dubrovačkoj regiji postoji opasnost od toplinskih valova dok je u kninskoj regiji opasnost umjerena. Vrijeme će u utorak biti opasno u zagrebačkoj, osječkoj, karlovačkoj, gospićkoj, riječkoj, splitskoj i dubrovačkoj regiji.

⚠️DHMZ – KRATKOROČNO UPOZORENJE NA OPASNE VREMENSKE POJAVE ZA HRVATSKU

Veliki olujni sustav kreće se prema Hrvatskoj i najprije će stići do Istre. Zatim će zahvatiti Kvarner te središnje i istočne krajeve.

Građane se poziva da budu spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i da se zaštite od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu. Osječka, zagrebačka, karlovačka, gospićka i riječka regija suočit će se grmljavinskim nevremenom. Splitska, dubrovačka, riječka, kninska i gospićka regija suočit će se s iznimno visokim temperaturama. Vjetar će puhati duž Jadrana, od Istre do samog juga zemlje.

HAK: Promet pojačan u smjeru mora

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK). Na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac uočena je srna, pa iz HAK-a mole vozače za dodatan oprez.

Zbog šumskog požara i vatrogasnih vozila na kolniku na Jadranskoj magistrali (DC8) na predjelu Mali Žali kod mjesta Brsečine vozi se otežano, jednim trakom uz regulaciju policije. Povremeno se vozi usporeno i na dionicama gdje traju radovi.