Napustio Most zbog podrške Škori

Autor: Dnevno/Dr. K.

Šibenski gradski vijećnik Ivo Glavaš napustio je Most nezavisnih lista zbog njihove podrške predsjedničkom kandidatu Miroslavu Škori.

Glavaš će odsada biti nezavisni gradski vijećnik, a na konferenciji za novinare održanoj u ponedjeljak u Šibeniku rekao je kako smatra da je glas za Škoru glas za HDZ te da se Most NL transformirao u stranku krajnje desnice.

“Napuštam Most i odsad ću biti nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Šibenika. Razlog leži u tome što je Most odlučio podržati Miroslava Škoru za predsjedničkog kandidata, a to je meni kao predstavniku građanske opcije apsolutno neprihvatljivo. Most se transformirao u stranku krajnje desnice, a tim putem ja ne želim ići. Umjesto da su istaknuli svog kandidata, udružili su se s drugim desnim opcijama i na taj način je očigledno formiran desni blok“, rekao je Glavaš.

Glavaš smatra da na predstojećim predsjedničkim izborima HDZ ima dva kandidata: Kolindu Grabar-Kitarović kao službenog kandidata i Miroslava Škoru kao zamjenskog kandidata.

“Oni imaju plan A i B jer pod svaku cijenu žele imati svog čovjeka na Pantovčaku, a to nije sve”, rekao je i iznio svoje viđenje situacije.





“Na izborima za Europski parlament vidjelo se da je HDZ-u drastično pala podrška, na svega dvadesetak posto, što znači da neće moći sami formirati Vladu. Tu na scenu stupa Miroslav Škoro s ciljem da im donese određeni broj zastupnika krajnje desnice. Dakle, on želi okupiti i ujediniti stranke krajnje desnice i stvoriti iluziju da je glas za njega glas protiv HDZ-a, a u stvarnosti je glas za njega glas za HDZ”, rekao je te ustvrdio da je Most naivno i lakomisleno uletjeo u cijelu priču misleći da se podrškom Škori bore protiv HDZ-a.

Za Glavaša je Škoro ‘sto puta veći HDZ-ovac od Kolinde Grabar-Kitarović i Andreja Plenkovića zajedno.’

Glavaš ističe kako je on osobno predstavnik moderne građanske opcije i da ga ne zanima ideologija, ali ga zanima zlouporaba ideologije.

“Kao čovjek koji želi Hrvatsku 21. stoljeća, Hrvatsku budućnosti, Hrvatsku koja ide prema naprijed, žestoko se protivim vraćanju naše zemlje unatrag u mračnu i mutnu prošlost. Naša država nema vremena da se vrti u začaranom krugu koji je stvorio HDZ”, zaključio je Glavaš.

Na pitanje novinara tko bi po njemu bio prihvatljivi predsjednički kandidat, odgovorio je da kandidata ima puno, da ne razmišlja o tome i da je fokusiran na lokalne teme.