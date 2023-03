NAPUŠTEN JE! Od 12 članova stranke koji su podržali njegovu kandidaturu, 11 je izašlo iz stranke: Jedino je on ostao

Autor: Tina Disopra/7dnevno

Najnovijim prijedlogom upućenim Gradskom vijeću o postavljanju pres-kontejnera te pretovaru otpada u splitskom kvartu Spinut, na zemljištu koje GUP definira kao sportsko-rekreacijsku zonu, gradonačelnik Splita Ivica Puljak na sebe je navukao nezapamćeni bijes građana. Osim što je riječ o nezakonitoj odluci koja se kosi s odredbama gradskog urbanističkog plana te prijeti potencijalnom ekološkom katastrofom unutar prve zone stanovanja nedaleko od brda Marjan, samo stotinjak metara od mora, splitski je gradonačelnik svojim prijedlogom, u konačnici izglasanim na Gradskome vijeću, potpuno prekinuo Spinutsku ulicu i tamošnjim stanarima onemogućio pristup kućama.

Da stvar bude gora, na spornoj sjednici Puljak je mrtav hladan, između ostalog, vijećnicima izjavio kako je riječ o nenaseljenom području.

Time je omogućio da se na to područje – u prvu zonu stanovanja – tijekom ljetnih mjeseci kamionima dopremaju tone otpada nastalog u vrijeme turističke sezone, što je potvrdio i njegov zamjenik Bojan Ivošević. On je, naime, još do jučer zagovarao smanjenje ugostiteljskih kapaciteta u gradskoj jezgri, a sada se svesrdno založio za iskrcavanje, prešanje i pretovar silnog smeća iz centra Splita, ponovivši gradonačelnikovu neistinu o tome kako “u blizini tih kontejnera neće biti objekata ni kuća”.





Naletio na dobermana

Stanari tog “nenaseljenog područja” na kojem će komunalna tvrtka Čistoća, suprotno GUP-u, ubuduće obavljati djelatnost pretovara otpada, već su ranije gradsku vlast upozoravali na opasnosti kojima su izloženi nakon što je jedan od novih vlasnika nasred gradskog puta (kod kućnog broja 77) podigao betonski zid i tako potpuno prekinuo komunikaciju Spinutskom ulicom. Stvar je kod stanara prekipjela nakon što Hitna pomoć nije mogla intervenirati na poziv jedne obitelji: da bi došao do pacijentice, medicinski tehničar morao je preskočiti betonski zid, a zatim je naletio na dobermana! Nasreću, žena nije bila životno ugrožena, no gradske vlasti ni nakon upozorenja i molbi stanara nisu reagirale.

Redakcija 7dnevno u posjedu je e-poruke upućene Ivici Puljku i Bojanu Ivoševiću u kojoj se potanko opisuju problemi s kojima su suočeni stanovnici tog dijela Spinuta.

“Uzurpiranjem gradske imovine (ulice) od poznatog bespravnog graditelja koji je dio gradske ulice pretvorio u osobno parkiralište onemogućena je bilo kakva komunikacija Spinutskom ulicom do kućnih brojeva 77, 79, 79A, 79B i 79C.

Ovaj problem, zbog nereagiranja gradskih službi, egzistira već više godina. Danas, vjerovali ili ne, dva poštara nose poštu za navedene kućne brojeve. Jedan poštar, koji raznosi poštu za Spinutsku ulicu, nosi poštanske pošiljke za kućni broj 77, dok drugi poštar nosi poštu za odsječeni dio kućnog broja 77, kao i za kućne brojeve 79, 79A, 79B i 79C.

Stanari Spinutske ulice kućnih brojeva: 77 (odsječeni dio), 79, 79A, 79B i 79C dovedeni su u opasnost od pogibelji kad im je potrebna intervencija hitnih službi. Hitna pomoć, vatrogasci, policija Spinutskom ulicom mogu doći samo do broja 77. Suočeni s nemogućnošću daljeg prolaza, gube dragocjeno vrijeme u traženju načina da dođu do navedenih kućnih brojeva radi potrebne intervencije.

Tako na primjer, Hitna pomoć je radi intervencije na kućnom broju 79C došla do kućnog broja 77 i nije mogla, zbog navedene prepreke, doći do mjesta intervencije. Medicinski tehničar pokušao je doći do mjesta intervencije preskačući zid, ali je naletio na novo iznenađenje, dobermana koji je čuvao spomenuto parkiralište. Sretna okolnost je bila da osoba kojoj je trebala pomoć nije bila životno ugrožena jer, da je bila, danas bismo ‘utvrđivali’ nečiju odgovornost”, navodi se u e-poruci koja je Puljku i Ivoševiću upućena u siječnju prošle godine, a koja je ostala bez odgovora.









One-man show

Zasad nije uvaženo ni protivljenje stanovnika Spinuta postavljanju kontejnera i pretovaru smeća u njihovoj četvrti. Predsjednik kotara Luka Kovač Levantin samo 48 sati prije održavanja prošlotjedne sjednice Gradskog vijeća doznao je da će se glasati o spornom prijedlogu. U kontakt s gradonačelnikom nije uspio stupiti, ovaj mu se javio tek poslije deset sati navečer, noć uoči sjednice. U nedjelju navečer, pak, održana je izvanredna sjednica kotara Spinut na kojoj su stanari jednoglasno zaključili da na spornom terenu odlagalište otpada ne žele, tim više što je gradska odluka donesena bez preciznog navođenja o kakvoj je djelatnosti zbrinjavanja otpada riječ te u kolikom opsegu.

Većina političkih aktera s kojima smo razgovarali, kao i predstavnika organizacija civilnog društva, potvrdila nam je kako splitski gradonačelnik inače ne uvažava stav građana, političkih oponenata, pojedinih stručnjaka, ali ni kolega iz vlastite stranke.

“One-man show. Tako Ivica Puljak donosi odluke”, rekao nam je HDZ-ov gradski vijećnik Ivica Budimir, koji je istaknuo kako se nije smjelo dogoditi da se izglasa sporna odluka.









“Trebalo je tu točku odgoditi za neku od idućih sjednica, a u međuvremenu naći rješenje u razgovoru s građanima. No gradska vlast jednostavno nema običaj nikoga kontaktirati”, kaže Budimir.

I SDP-ovci upozoravaju na potpuni izostanak uvažavanja mišljenja građana iz kotara čiji su glasovi Puljku priskrbili pobjedu na izborima.

“Ljude treba integrirati u donošenje odluka. Komunikacija je jako važna, a demokracija ipak najvažnija”, upozorava vijećnik SDP-a Damir Barbir.

VIP-loža

Neki od Puljkovih donedavnih kolega ističu kako rješavanje gradskih problema i nije gradonačelnikov cilj. Smatraju i da je fotelja prvog čovjeka u Banovini Puljku samo odskočna daska za političku karijeru na nacionalnoj razini, dok bi ga u Gradu trebao naslijediti Ivošević. No komunikacijski stil kojim se odnosi prema suradnicima, kako također naglašavaju, dalje mu samo može štetiti.

U nekadašnjoj stranci Pametno, koja sada nosi naziv Pametno za Split i Dalmaciju, naglašavaju da gradonačelnik u svojoj stranci trenutno i nema oponenata jer su svi koji su godinama bili članovi Pametnog – tu stranku i napustili. Ističu i da je od ukupno 12 izaslanika iz Pametnog koji su poduprli njegovu kandidaturu – čak 11 ljudi izašlo iz te stranke. Dvanaesti je sam Puljak. A prema tvrdnjama bivših vijećnika Puljkove stranke, nerijetko su bili omalovažavani i izvrijeđani ako se nisu slagali s njegovim zaključcima i stavovima.

Donedavni stranački kolege gradonačelniku Splita zamjeraju potpunu neinformiranost, koja se potvrđuje iz dana u dan, baš kao što je slučaj i s posljednjom tvrdnjom da područje na kojem će na Spinutu biti postavljeni kontejneri za pretovar otpada – nije naseljeno.

Kako bi si priskrbio dodatne bodove u javnosti, gradonačelnik je u posljednje vrijeme i rado viđen gost u VIP-loži Hajdukova stadiona. No, gostujući u jednom lokalnom podcastu, nije znao tko je trener splitskoga nogometnog kluba.

Prvi čovjek Splita ne može se pohvaliti ni poznavanjem kulture. Prošle godine, kako svjedoče njegovi suradnici, Ivica Puljak istinski je ostao iznenađen kad je doznao da je svečani zastor u HNK-u Split oslikao poznati slikar Matko Trebotić.

Nema problema

U posljednjem slučaju, Puljka i njegove najbliže suradnike mogla bi srušiti revolucija stanara kotara čiji su im glasovi donijeli pobjedu na lokalnim izborima. A njihova je poruka jasna: u svom kotaru ne žele novi Karepovac, ne žele ekološku katastrofu.

Na pitanje jednog stanara Spinuta Bojanu Ivoševiću, koji je ustvrdio da zbog uzurpacije puta u Spinutu kućama u hitnom slučaju ne mogu pristupiti vatrogasci ni policija, zamjenik splitskoga gradonačelnika odgovorio je kako hitne službe ne mogu pristupiti na dosta mjesta u gradu, primjerice ni u Get, kao ni u Varoš. No on u tome ne vidi nikakav problem.