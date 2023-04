‘NAPRAVIO SAM 17 OBDUKCIJA I NISAM NIŠTA JEO!’ Nakon dva ‘pićenca’, sljedeći je susret bio koban: Bolničaru prisjeo prijateljev rođendan

Autor: L.B.

Nakon što je pijan automobilom uletio u gradski park i zabio se u drvo, medicinski tehničar (42) teško je ozlijeđen.

Prometna nesreća dogodila se još u studenome pretprošle godine oko 20.15 sati u Bjelovaru, a ovih je dana medicinski tehničar doznao presudu za prometne prekršaje koje je kobne noći počinio, javlja Danica.

Prema presudi, kriv je jer je “upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 2,38 promila krećući se Zagorskom ulicom u Bjelovaru od pravca istoka u pravcu zapada”.





‘Taj dan sam imao 17 obdukcija i nisam jeo’

“Dolaskom do raskrižja s Ulicom Matije Gupca, uslijed alkoholiziranosti, izgubio je nadzor nad vozilom i sletio u park Borik gdje je prednjim desnim krajem vozila udario u drvo, s tim da je u prometnoj nesreći zadobio teške tjelesne ozljede”, naglasio je sudac.

Bolničar je “zadobio tjelesne povrede teške naravi, i to iščašenje desnog kuka te otvorenu ranu glave, kako je to utvrdio ovlašteni liječnik prilikom pregleda neposredno nakon same nesreće”, dok je auto u nesreći potpuno uništen.

Tehničar je na sudu sve priznao naglasivši kako je te noći “iznimno umoran dolazeći s posla jednostavno za vrijeme vožnje zaspao za upravljačem automobila i to je bio razlog zbog kojeg je propustio vozilo zaustaviti kod znaka Stop te je ušao u park Borik i prednjim krajem vozila udario u drvo”.

“Pomoćnik sam obducenta u Općoj bolnici Bjelovar te sam tog dana od ranih jutarnjih sati imao za obradu čak 17 pacijenata pokojnika, što znači da sam radio cijeli dan i nisam uspio niti uzimati hranu tokom dana zbog obveza na poslu.

Zalomio se alkohol

U večernjim satima s društvom sam popio dva pića, ali prije nego sam odlučio ići kući naišao sam na prijatelja koji je proslavljao rođendan. S njim je popio još nekoliko alkoholnih pića, što je utjecalo “na njegove vozačke sposobnosti nakon čega je jednostavno zaspao za volanom”.

“Znam, to nije prihvatljivo opravdanje za moj postupak i žao mi je što sam postupio na takav način i ubuduće ću sigurno izbjegavati takvo ponašanje”, skrušeno je rekao bolničar pred prekršajnim sucem.









Sudac ga je odlučio kazniti s 900 eura, mora platiti 70 eura troškova postupka te je dobio dvomjesečnu zabranu upravljanja vozilom. Kao olakotne okolnosti uzeti su mu dosadašnja neosuđivanost za prometne prekršaje i priznanje djela, a kao otegotna okolnost visok stupanj alkoholiziranosti.

Presuda koja je izrečena ovih dana je nepravomoćna i bolničar se na nju može žaliti u zakonom predviđenom roku.