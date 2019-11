NAPOKON! Kreće gradnja cesta za Pelješki most: Građani jedva dočekali

Autor: Dnevno

U idućim danima na Pelješac stižu prvi strojevi i kreće gradnja cesta za Pelješki most.

Na dionici ceste dugoj 32 kilometra bit će 4 velika tunela, te nekoliko mostova od kojih su dva duga 500 metara.

„Druga dionica dugačka je 12,04 kilometara i sadrži dva mosta, od kojih je jedan dug 500 metara, dva tunela od kojih je jedan otprilike 2,5 kilometra… Zahtjevna dionica vrijedna je 478 milijuna kuna“, kaže Josip Škorić, predsjednik uprave Hrvatskih cesta.

Građani jedva dočekali

Prvi strojevi na Pelješac na dionicu koju grade Austrijanci stižu u idućim danima, a građani su ovu vijest jedva dočekali, piše Dnevnik.hr.





„Još tri dana ćemo se strpjeti, brzo će to… Ako smo mogli do sad, još ćemo ta tri dana izdržat…“, kaže Nikolina s Pelješca

Treća i četvrta vrijede 511 milijuna kuna i nju grade Grci, na taj dio strojevi stižu početkom prosinca.

„Tu također imamo veliki most preko Malostonskog zaljeva od 500 metara, dva tunela svaki po jedan kilometar i 300 metara dug, čvorišta i prateće uslužne objekta. Sve su to kompleksni zahvati“, poručuje Škorić.

U cijelom projektu Cestovnog povezivanja južne Dalmacije most nosi 2, 4 kilometra, a ukupna dionica je 32 kilometra. Gradnja mosta napreduje sukladno rokovima, no još je puno posla – onaj najteži tek dolazi.

Kineze čeka vrlo zahtjevan posao

Pred Kinezima je vrlo zahtjevan posao montaže čelične rasponske konstrukcije, prvi stup je završen, ostali su u izgradnji. Naravno da će i na radove utjecati vremenski uvjeti, a trenutno na mostu radi oko 500-tinjak radnika.

Pelješki most treba biti gotov do 2022. godine, a ceste, to jest cijeli projekt Cestovnog povezivanja južne Dalmacije ima rok do 2023. godine, kako navodi Dnevnik.hr.