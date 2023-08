Napaljeni gazda zaposlio mladu konobaricu, a onda je krenulonapastovanje: Sve je završilo na sudu

Autor: Dnevno.hr

Vlasnik kafića (62) osuđen je za spolno uznemiravanje konobarice (22), a njegova je obrana odbačena kao nevjerodostojna.

Naime, prema optužnici, on je od srpnja do kolovoza u prostorijama poznatog kafića u Zagrebu “u nakani uspostavljanja intimne veze sa zaposlenicom, protivno njezinoj volji, istoj upućivao neprimjerne komentare na spolnoj osnovi, govoreći joj kako će ju izmasirati i da će tijekom toga svršavati”, javlja Danica.

“Govorio je da je sanjao kako ima s njom spolni odnos, a što je sve kulminiralo 10. kolovoza od 22 do 23 sata, kada je u više navrata grlio konobaricu, pokušavao ju poljubiti, dirao ju po stražnjici te se preko odjeće ukrućenim spolovilom prislanjao na njezinu stražnjicu. To je kod djevojke izazvalo osjećaj nelagode, poniženosti i straha. Dakle, spolno je uznemiravao osobu kojoj je nadređen, čime je počinio kazneno djelo protiv spolne slobode, spolnim uznemiravanjem”, navodi se u optužnici.





Gazda sve negirao

Tijekom suđenja, vlasnik kafića sve je optužbe opovrgnuo, navodeći kako je sporne noći naslonio ruku na njezino rame i pohvalio je kako je dobro oprala aparat za kavu. Ničega drugog, kaže, nije bilo.

“Ni prije toga nije bilo neprimjerenih komentara na spolnoj osnovi, niti sam je dirao u seksualnom kontekstu, isključivo se radilo o dodirivanju, primjerice ruka na rame ili daj mi pet, tako se odnosim i prema konobarima. Pretpostavljam da je razlog ove prijave to što je konobarica trebala dobiti otkaz sljedeći dan, to jest trebao sam joj dati otkaz jer je krivo naplaćivala račune. Osim toga, već tri godine ne funkcioniram seksualno, bio sam i kod urologa”, branio se gazda.

Konobarica je svjedočila kako je u kafiću radila oko mjesec dana u poslijepodnevnoj smjeni. Te noći bila je, kaže, za šankom, a gazda ju je primio za stražnjicu i počeo se trljati.

“Prije tog događaja znao me zagrliti, poljubiti, spominjati masaže. To mi je djelovalo strašno, ali nisam znala u kojem to smjeru ide”, ispričala je djevojka.









Sve je eskaliralo

Nakon izvođenja svih dokaza, sud je zaključio kako su optužbe protiv vlasnika kafića u cijelosti dokazane, a njegovu obranu odbacio je kao neosnovanu.









“Sud zaključuje da je okrivljenik, iskorištavajući položaj nadređenosti, upućivao djevojci neprimjerene komentare po spolnoj osnovi, što je kulminiralo 10. kolovoza u kafiću kada je naslonio ruku na njezino rame.

Njegovo ponašanje dalje je eskaliralo pokušajem ljubljenja, diranjem po stražnjici i prislanjanjem ukrućenog spolovila na stražnjicu oštećenice preko odjeće. Nema sumnje da je ju je više puta spolno uznemiravao, što je eskaliralo i u neprimjereni fizički kontakt spolne naravi”, zaključuje sudac.

Gazda kafića osuđen je na 10 mjeseci uvjetnog zatvora i mora platiti 70 eura troškova kaznenog postupka. Presuda je nepravomoćna i na nju se može žaliti.