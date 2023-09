Napali na ulici ženu koja je prijavila policajce za silovanje: ‘Izgovorile su mi svašta, da sam ku*va’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je prijavila dvojicu policajaca iz Gospića za silovanje i nakon što su oni završili u istražnom zatvoru, žrtva (33) suočava se s novim problemima.

Naime, tri dana nakon što je prijavila silovanje, 33-godišnjakinja se pita koga društvo ovdje zapravo smatra žrtvom – nju ili policajce koji se nalaze u istražnom zatvoru.

Kako kaže za Jutarnji, ima osjećaj da je označena, okolina je osuđuje, kao da je sama kriva za ono što joj se dogodilo. Vidi, navodi, kako joj šapuću iza leđa, iskazuju određeno suosjećanje s osobama “koje je strpala u zatvor”, a u petak su je na ulici, tvrdi, i izravno napale dvije žene.





‘Izgovorile su mi svašta, rekle da sam ku*va’

“Nakon tog utorka izašla sam u petak u grad. Na ulici u neposrednoj blizini policijske postaje prišle su mi dvije žene i napale me. Izgovorile su mi svašta, rekle su mi da sam kurva, isto kao i moja majka, prozivajući me zašto sam podnijela prijavu. Bilo mi je strašno neugodno – priča naša sugovornica te moli svoje sugovornike da je ne stigmatiziraju jer joj je i bez toga dovoljno teško.

Stigma s kojom se žrtve silovanja najčešće nose, upozoravaju stručnjaci, ponekad je jednako traumatična kao i samo nasilje.

“Sve to me jako potreslo i prijavila sam policiji verbalni napad”, poručila je žena koja je prijavila policajce.

‘Imam tešku traumu, samo želim mir’

Detalje večeri nakon koje je prijavila dvojicu policajaca, 36-godišnjaka i 50-godišnjaka, ne želi niti smije iznositi. Vjeruje da će policija biti profesionalna.









“Svjesna sam da ne smijem ulaziti u detalje događaja i istrage. To su mi učinila dvojica policajaca, ali želim naglasiti da i dalje vjerujem policiji. Ne samo to, već im želim zahvaliti na svemu što su učinili nakon što sam podnijela prijavu protiv njihovih kolega. Postupili su vrlo brzo, profesionalno i odgovorno – od šefa policije do svih koji su sudjelovali u istrazi – bez trunke pokušaja da se bilo što zataška. U traumi koju sam proživjela to mi je puno značilo”, rekla je gospođa za Jutarnji.

Sad, dodaje, samo želi nastaviti s koliko-toliko normalnim životom, pa moli sugrađane da joj u tome ne otežavaju.

“Ja sam s punom vjerom prepustila policiji da riješi taj slučaj, a molim i ljude iz moje okoline da učine isto te da me ostave na miru. Žrtva sam, imam tešku traumu s kojom se pokušavam nositi najbolje što znam i sve što želim jest mir za mene i moju obitelj”, poručuje žena svojim sugrađanima.









Pet svjedoka i žrtva

Podsjetimo, dvojici ličkih policajaca određen je 30-dnevni istražni zatvor. Sutkinja istrage Županijskog suda u Karlovcu, Elma Kaleb Mamić, prihvatila je prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu te im istražni zatvor odredila zbog opasnosti od ometanja istrage utjecajem na svjedoke i žrtvu. U predmetu ima pet svjedoka, redom policijskih službenika, te žrtva.

U vrijeme počinjenja kaznenog djela jedan od policajaca je bio u službi, a drugi nije. Žrtvu je jedan od njih, kojega je poznavala, pozvao na druženje koje je na kraju završilo prijavom najtežeg spolnog nasilja prema ženi.

Odmah po njezinoj prijavi slijedilo je kriminalističko istraživanje zbog “postojanja osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo protiv spolne slobode na štetu jedne ženske osobe”.