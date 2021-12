NAPADNUTE VOLONTERKE MOSTA! Jezive riječi napadača, Grmoja poziva muškarce: ‘Zaštitite naše djevojke!’

Autor: N.K

Zastupnik Mosta Nikola Grmoja objavio je na svom Facebook profilu kako su napadnute dvije njihove volonterke.

Naime, Most na više od 1200 mjesta diljem Hrvatske prikuplja potpise za raspisivanje ustavotvornog i zakonodavnog referenduma kojim bi se regulirao rad Nacionalnog stožera i ukinule covid-potvrde.

Napad se, kako kaže Grmoja, dogodio kod Studentskog doma Stjepan Radić, a cijeli slučaj je prijavio policiji. Podsjetilo je to na napad do kojeg je došlo prilikom kampanje za lokalne izbore u Zagrebu na Jelačiću kada je Grmoja pred kamerama i zaplakao.

Opisao je kako je došlo do napada

“Prišao im je nepoznat čovjek i pitao ih jesu li članice Mosta. One su odgovorile da nisu, a on je rekao: ‘Dakle, radite za novac?’. One su odgovorile da nisu, da su volonterke. Na to im je rekao da gradom šetaju ljudi koji takve kao one napadaju i udaraju. Cure su ga pitale je li to prijetnja i rekle da će zvati 911”, rekao je Grmoja.

Kaže da je nakon ovog razgovora muškarac postao nervozan i otrgnuo im dvije liste s potpisima.

“Cure su u velikom strahu i šoku. On se zatim udaljio s mjesta”, kaže Grmoja i dodaje da je tu bio i svjedok koji je sve vidio.

Grmoja je objavio i mutnu fotografiju muškarca za koju kaže da prikazuje muškarca koji je volonterkama otrgnuo liste.









Poziv muškarcima

“Pozivam vas da se stavite na raspolaganje i budete volonteri na našim štandovima. Posebno pozivam muškarce da zaštite naše djevojke koje volontiraju. Idemo do kraja, idemo jako, idemo ukinuti ovaj kompromitirani stožer i covid-potvrde”, rekao je Grmoja.

Potpisi će se prikupljati iduća dva tjedna, do 18. prosinca. Referendumom bi se tražilo da se u roku 30 dana ukinu covid-potvrde koje su sada potrebne za ulazak u državne i javne institucije te da se ovlasti sa Stožera prebace na sabor.