Napadnut je Bojan Ivošević: Puljak otkrio kako se njegov zamjenik spasio od konobara

Autor: Dnevno.hr

Dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević još je jednom sudjelovao u fizičkom sukobu.

Kako piše Slobodna Dalmacija, zamjenik Ivice Puljka je fizički napadnut.

Kako se saznaje, u 18.30 sati nedaleko od Zlatnih vrata došlo je do verbalnog, a potom i tjelesnog nasrtaja na Ivoševića.





Gradonačelnik Puljak je za Novu TV rekao:

Sklon aferama

“Nažalost, to se dogodilo maloprije. Moj zamjenik je napadnut fizički. Mi, nažalost, svaki dan doživljavamo razne prijetnje radi uvođenja reda u gradu. Djelatnik jednog ugostiteljskog objekta ga je napao. Na sreću, zamjenik je bio dovoljno priseban da izbjegne udarac. Pozvao je policiju koja je došla na očevid i nadam se da će se to razriješiti i da se takve stvari više nikad neće događati. Naš posao je težak sam po sebi i doživljavati prijetnje svaki dan, a sada i fizičke napade zaista je neprimjereno. To ne samo da nije ugodno, nego i svima nama izaziva stres, naročito zamjeniku u ovom slučaju.

Apeliram na sve naše građane da se zaista suzdrže od takvih stvari. Ako imaju što reći ili kritizirati, neka to naprave, ali ovakvi napadi su zaista neprimjereni”, poručio je gradonačelnik.

Podsjećamo, Ivošević je u nekoliko navrata skoro stajao političke ‘glave’ i samoga Puljka te se čak išlo i u nove izbore zbog sex afere u koju je bio umočen njegov zamjenik.

Puljak je premoćno pobijedio HDZ-ovog protukandidata i Ivošević je nastavio obavljati svoju dužnost.