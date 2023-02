NAPADNUT IRAN, STIGLA JE PORUKA UKRAJINI! ‘Požalit ćete’: Posljedice bi mogle biti teške, savjetnik Zelenskog prkosi

Rat u Ukrajini ne prestaje, a sve se više čuju signali kako je Rusija spremna za novu ofenzivu i nastavak žestoke invazije.

Dodatna komplikacija dogodila se daleko od ukrajinskih ratnih linija, a mogla bi imati posljedice i na sukob u Ukrajini.

Dronovi za koje zasad nije objavljeno čiji su napali su nekoliko objekata na iranskom teritoriju u nedjelju navečer.

Prema trenutno dostupnim podacima, sumnja se na “američko-izraelsku operaciju”.

Ipak, analitičari sumnjaju da bi napadi mogli biti blisko povezani s Ukrajinom.

U gradu Azarshahru dronovi su pogodili rafineriju nafte. Također su zabilježene eksplozije na nebu iznad Teherana. Prema nekim izvorima, aktivirala se iranska protuzračna obrana.

Ipak, najveći napad dogodio se u gradu Isfahanu, gdje je pogođen objekt koji pripada iranskoj vojsci. Ovisno o izvoru, govori se o najviše četiri bespilotne letjelice kamikaze koje su pogodile vojnu zgradu.

Vrlo brzo otvorilo se pitanje odgovornosti za napad. Nitko nije službeno preuzeo odgovornost, ali postoji sumnja da su istodobni napadi bili izraelska operacija, vjerojatno u suradnji sa SAD-om.

Ovu su verziju prenijeli iranski dužnosnici te izraelski i američki mediji. Wall Street Journal, pozivajući se na izvore iz Pentagona, piše da su za napade odgovorni Izrael i izraelska tajna služba Mossad. Fragmenti dronova, čije su fotografije objavili iranski dužnosnici, upućuju na izraelski model drona koji je pao u ruke libanonskih vojnika 2019. godine, nakon što se zbog tehničkih razloga srušio iznad Bejruta.

Ukrajinski dužnosnici su sve dodatno zakomplicirali i poslali značajne poruke. Nekoliko je ukrajinskih dužnosnika, uključujući predsjednikova savjetnika Mihajla Podoljaka, objavilo poruku: “Upozorili smo vas.”

War logic is inexorable & murderous. It bills the authors & accomplices strictly.

Panic in RF – endless mobilization, missile defense in Moscow, trenches 1000 km away, bomb shelters preparation.

Explosive night in Iran – drone & missile production, oil refineries.

🇺🇦 did warn you

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 29, 2023