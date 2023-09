Napadači napustili manastir, obraća se Vučić: ‘Udar na Srbiju, nikada vam nećemo priznati Kosovo’

Sukobi između policije i napadača na sjeveru Kosova i dalje traju, objavio je kosovski premijer Albin Kurti nekoliko sati nakon što je u zasjedi ubijen jedan policajac, a drugi je ranjen.

Ubijena su i trojica napadača na kosovsku policiju.

Do pucnjave je došlo u mjestu Banjska. Kosovska policija tvrdi da su njihovi pripadnici napadnuti nakon što su primijetili blokadu ceste.





Stanje na sjeveru Kosova pratimo UŽIVO

20:00 Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić obraća se javnosti.

“Noćas je grupa Srba s Kosova postavila dva kamiona kao barikade na sjeveru Kosova, dolazi kosovska policija koja ih nastoji ukloniti, tu dolazi do sukoba i u tom sukobu je ubijen policajac. Što se dogodilo, da ljudi znaju? Iako smo o tome govorili puno puta, malo tko je htio slušati. Srbi, ne iz centralne Srbije, pobunili su se jer nisu htjeli trpjeti Kurtijev teror. Bilo je pitanje trenutka kada će posebno oni koje policija progoni i koji se kreću na relaciji središnja Srbija-Kosovo izbjeći hapšenje. Budimo precizni, ni na koji način ne želim opravdati ubojstvo policajca, to je za osudu i nikome nije bilo potrebno, najmanje srpskom narodu kada su svi shvatili da je Kurti glavni organizator kaosa. Ima jedna nevjerojatna stvar, za sat i 20 minuta, Srbi su bili u okruženju, proveden je brutalni napad na njih. Oni su dali cart blanche Kurtiju da pobiju što više ljudi, prema našim informacijama je da su trojica Srba s Kosova stradali, dvojica od snajpera, s velike daljine, dvojica teško ranjena, pretpostavlja se da postoji strah da je četvrta osoba stradala. Pratili smo što je radila albanska policija, pokazat ćemo dokaze”, govori Vučić.

Dodaje da su Albanci koristili snajpere na kuće.

“Crkva nije bila upetljana”, napominje.

“Onda je krenula spin revolucija, najednom im je palo na pamet da bi bilo dobro da opet bombardiraju Srbiju. Nisu vjernike držali kao taoce, to je notorna laž. Objavili su da su tamo elementi Wagnera i Spetznatza, pokazali su snimku iz Nagorno Karabaha, nije bilo važno koliko će lagati, samo je bilo važno da se krivica svali na Beograd da bi pokazali da su u pravo i da imaju pravo maltretirati građane sjevera Kosova. U tu svrhu su napadali SPC. Primijetit ćete nevjerojatnu stvar, svatko normalan će osuditi ubojstvo, no podsjećam vas da nitko nije izdao priopćenje o gnusnom, a što bi s Dragišom Galjakom, kako to da se ne vodi istraga za njegov pokušaj ubojstva? To ih ne zanima. Tom brzinom su opkolili Srbe da pokažu da su krivi, a jedini krivac je Kurti. To je čovjek koji je protivno briselskom sporazumu smijenio Đurića, nije htio provesti stvaranje zajednice sprskih općina. Svo vrijeme je provocirao, žao mi je što je dio Srba nasjeo. On jedini želi sukobe i rat, njegova životna želja je da nas uvuče u rat s NATO-om. To radi. Još jedan detalj, kada je postojala ta vrsta sukoba u Makedoniji, svijet je to zaustavio, danas su rekli: Pobijte ih sve. Kada je Srbija išla u Drenicu, rekli su da su to bili borci za slobodu, ne teroristi. Izgleda da su Srbi uvijek teroristi, to nam je nauk da znamo s kim imamo posla”.









Rekao je da su danas cijeli dan imali zasjedanje Savjeta za nacionalnu sigurnost.

“Odluke ćemo donositi pažljivo, detaljno ih pripremiti, temeljno uraditi i s tim odlukama izaći pred građane i narod na Kosovu u danima koji su pred nama. Pozivam međunarodnu zajednicu da se zajednica sprskih općina formira, da na sjeveru Kosova Srbi budu policajci. To je jedini način da Srbi ne budu protjerani i da ne bude sukoba. Pozivamo naš narod na mir i suzdržanost”.

Vučić je usred pressice dobio mobitel u ruke i sada čita neku poruku.









“Evo ovako 16:46, odredite mu vrijeme saučešća, preživjet će, dobro je, ali nemoj, bolje da ga pustimo da ostane ovdje, vi mu kao dajte prvu pomoć”.

“Znam kakve su emocije kod ljudi, znam što bi ljudi najviše voljeli u bijesu, moja molba je da budemo dovoljno pametni i da mi budimo ti koji će donositi odluke ma kako bolne i teške bile”, rekao je.

Pitanja novinara, Vučić kaže: Nikada nećemo priznati Kosovo

Kako komentira međunarodnu zajednicu? Srbi su zaključani u kućama.

“Jel ti treba pomoć, nije šteta da umre”, čita poruku. Nema opravdanja za ubojstvo. Licemjerje je srednje ime međunarodnoj zajednici, cijelo vrijeme traže razlog da optuže Srbiju dok ne priznamo Kosovo, napravili su udar na Srbiju, da imate cijeli NATO sektor u zemlji i s druge strane imate jednako neodgovorne, koji nikad nisu prišli Kosovu, lažni rodoljubi i desničari koji bi da uđemo odmah u sukob. Oni bi prvi tražili poštedu kada bi se to dogodilo. Moja poruka je, sve to danas što ste radili, mene je učvrstilo da kažem, nikada vam nećemo priznati nezavisno Kosovo, nakaradnu tvorevinu koju ste pravili lažima”.

O uniformama napadača

“To nisu uniforme vojske i policije Srbije, one se kupuju na tržištu, nikakvog posebnog oružja nije bilo koje se ne može negdje naći”.

19:30 Slike dovođenja osumnjičenih u policijsku stanicu u Južnoj Mitrovici

Specijalna jedinica kosovske policije priopćila je da je uhapsila dio osumnjičenih za jutrošnje napade. Prema informacijama, uhapšeni su sprovedeni u Policijskoj stanici Južna Mitrovica, piše RTK.



19:25 Eparhija: Naoružane osobe napustile manastir, situacija mirna

Situacija u manastiru Banjska trenutno je mirna. Naoružane osobe koje su danas provalile, napustile su manastir. Trenutno je primijećeno prisustvo Kosovske policije ispred ulaznih vrata i u dvorištu manastira, priopćila je Eparhija raško-prizrenska, prenosi Radio Kontakt Plus.

19:07 Specijalci iz manastira evakuirali hodočasnike

Specijalna jedinica kosovske policije ušla je u manastir Banjska, iz kojeg su evakuirali 49 hodočasnika koji su se nalazili u objektu.

Poznato je da je unutar manastira pronađena velika količina oružja. Kosovski Telegraf saznaje da je osoba koju je ranije uhapsila kosovska policija B.S., rođen 1992. godine, iz Sjeverne Mitrovice, pripadnik Civilne obrane.

🇽🇰 Video from the arrest of one of the uniformed Serb attackers by the Kosovo Police. pic.twitter.com/wZDACpgrwz — kos_data (@kos_data) September 24, 2023

18:55 Džipovi i buldožer izlaze iz sela Banjska

Više različitih džipova izlazi iz sela Banjska, među kojima i Eulex vozila, kao i jedan buldožer, neslužbeno saznaje N1. Pojedini mještani okolnih sela navode da je osam vozila američkog KFOR-a stiglo u Banjsku.

18:50 Specijalci krenuli prema manastiru gdje su napadači

Novinarka RTK Edina Avdiu, koja stoji u blizini mjesta gdje se dogodio napad, vidjela je da su pojačane snage Specijalne jedinice otišle u pravcu manastira u Banjskoj.

“Pojačane snage Specijalne jedinice kosovske policije krenule su prije nekoliko minuta u pravcu mosta koji vodi ka manastiru u Banjskoj”, rekla je.

18:00 Čuju se pucnjevi

Vršitelj dužnosti direktora Kosovske policije za regiju Sjever, Veton Eljšani, izjavio je da je u Banjskoj, gdje je noćas ubijen kosovski policajac, u tijeku razmena vatre između policajaca i “teško naoružanih uniformiranih” osoba.



17:00 Kurti: Najmanje 30 napadača je okruženo

Kurti je rekao kako je najmanje trideset naoružanih napadača okruženo u blizini Banjske, na sjeveru Kosova. Policija ih je pozvala na predaju. Dodaje i kako su napadači profesionalci koji nose maske i teško su naoružani.

„Ima najmanje 30 profesionalnih, vojnih ili policijskih naoružanih napadača koji su okružili naše policijske snage, a koje pozivam da se predaju sigurnosnim agencijama“, kazao je Kurti tijekom konferencije za medije.

The murder & violence in the north is being perpetrated by these men—armed & organized professional forces in armored vehicles with no license plates. Let me restate: It is not ordinary Kosova Serb citizens but Serbian-state supported troops perpetrating these terrorist attacks. pic.twitter.com/2ipXu5rgFF — Albin Kurti (@albinkurti) September 24, 2023

Naglasio je da se skupina nalazi u i oko manastira u selu Banjska gdje je ranije u nedjelju napadnuta ophodnja.

16:30 Sukob još traje

Srpska pravoslavna crkva potvrdila je da su napadači upali u manastir u kojem su boravili hodočasnici iz Novog Sada.

„Vidimo naoružane ljude u uniformama, pucaju na nas, a mi uzvraćamo paljbu“, rekao je kosovski policajac Veton Eslhan za agenciju France Presse.

Kurtijeva izjava dolazi nekoliko sati nakon što je zasjedu prozvao činom terorizma i optužio vladu u Srbiji.

„Organizirani kriminal s političkom, financijskom i logističkom podršku dužnosnika u Beogradu napada našu zemlju“, napisao je na društvenim mrežama.

Kurti je u poslijepodnevnim satima objavio fotografije navodnih napadača na kojima se vide vozila bez registracijskih oznaka. Srpska javna televizija RTS ranije je izvijestila da su zatvoreni granični prijelazi Jarinje i Brnjak.

16:00 Jedno oklopno vozilo i maskirani ljudi kod Banjske

Na fotografiji objavljenoj na profilu manastira Visoki Dečani, vidi se najmanje jedno oklopno vozilo, kao i dvojica maskiranih muškaraca u blizini manastira Banjska.

URGENT STATEMENT OF THE #SERBIAN #ORTHODOX #CHURCH (SOC) regarding the latest armed incident in North #Kosovohttps://t.co/9jL5wgpuFg The Raška-Prizren Diocese (SOC) vehemently condemns the attack that took place this morning in northern Kosovo near the village of Banjska,… pic.twitter.com/GQN8bDeFTG — Dečani Monastery (@DecaniMonastery) September 24, 2023

15:30 Oglasio se KFOR: Spremni smo na reakciju

KFOR nastavlja pomno pratiti situaciju u Banjskoj, a trupe KFOR-a su prisutne u tom području i spremne su odgovoriti ako bude potrebno, navodi se u priopćenju ove misije.

KFOR continues to closely monitor the situation in Banjska, and KFOR troops are present in the area, standing ready to respond if required. pic.twitter.com/aIiDVOAckU — NATO Kosovo Force – KFOR (@NATO_KFOR) September 24, 2023

15:00 Vučić najavio izvanredno obraćanje

Vlada u Beogradu zasad nije komentirala situaciju na Kosovu, no predsjednik Aleksandar Vučić trebao bi se na tu temu obratiti u poslijepodnevnim satima.

Medijima će se tijekom popodnevnih sati obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji će “razobličiti sve laži i podvale Albina Kurtija, tvorca kaosa i pakla na Kosovu”, priopćeno je iz Kancelarije za Kosovo.

Uskoro opširnije…