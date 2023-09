Napadači imaju minobacače, ušli su u manastir: Policija ih doziva megafonom, oglasila se i Hrvatska

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Ministar u Vladi Kosova Nenad Rašić rekao da je situacija u okolici manastira Banjska i dalje dramatična, te da nema naznaka da će se brzo smiriti.

Prema njegovim informacijama, dio napadača ušao je u manastir, dok ih policija megafonom doziva da se predaju.

Kako kaže, temeljem izvora iz policije, napadači su dobro organizirani i navodno naoružani teškim naoružanjem, zoljama i minobacačima. Prema njegovim informacijama, još uvijek se ne zna tko su napadači.





Stanje je dramatično

“Situacija je dramatična. Nekoliko puta sam se čuo s ministrom policije. Nedavno je izašla vijest da je nekoliko ljudi ubijeno u tom okršaju. Policija im je još jutros uputila zahtjev da se predaju, ali nema nikakve komunikacije ni kontakta dvije strane. Policija poziva napadače preko megafona, ali nema odgovara s druge strane. I dalje je dramatična situacija oko manastira u selu Banjska, nema naznaka da će brzo da se smiri. Za sada je zatišje”, kaže Rašić za Novu.rs.

On napominje da se u ovim trenucima radi na posredovanju od strane Kfora, da bi se nekako smirila situacija.

“Ta diplomacija mora natjerati ljude da se predaju jer nitko nije zainteresiran za daljnje prolijevanje krvi ili zaoštravanje situacije”, napominje Rašić.

Dio napadača je u manastiru, ne zna se tko su

On naglašava da se napadači nalaze unutar i oko samog manastira.

“Jedan broj napadača je unutar samog manastira, dok su neki i oko samog manastira. Za sada nikome nije jasno tko su napadači osim da je to dobro naoružana i organizirana grupa. Iz izvora iz MUP-a čuo sam da su ti ljudi imali zolje i minobacače. Za to naoružanje potrebna je velika logistika. To je ono što znamo za sada. Najbitnije je, što mi kažu Kurti i Svećlja, mi nismo za dalju eskalaciju već za mirno rješenje situacije“, poručuje Rašić.









Hrvatska osudila ubojstvo kosovskog policajca

Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je “jutrošnji nasilan napad na kosovsku policiju” te izrazilo “iskrenu sućut obitelji policajca ubijenog na dužnosti”. U priopćenju hrvatskog ministarstva se navodi kako “počinitelji moraju biti privedeni pravdi”.

We strongly condemn violent attack on #Kosovo police early this morning. Our heartfelt condolences to the family of the police officer killed while performing duty and swift recovery to the injured officer. Perpertrators must urgently be brought to justice. — MVEP/MFEA 🇭🇷 (@MVEP_hr) September 24, 2023

Nove fotografije napadača

Manastir u Dečanima je na Twitteru objavio seriju fotografija teško naoružanih napadača koji su upali u manastir u Banjskoj na sjeveru Kosova.

Earlier today the #Serbian #Orthodox #Church in #Kosovo strongly and explicitely condemned today’s armed assault by unidentified heavily armed assailants on #Kosovo police. The Church also denounced the forceful intrusion by armed individuals into the Banjska monastery,… pic.twitter.com/ItgkiBE0S3 — Dečani Monastery (@DecaniMonastery) September 24, 2023

“Srpska pravoslavna crkva osudila je nasilan upad naoružanih osoba u manastir u Banjskoj. Ugrozili su živote svećenika i 40 hodočasnika koji su došli na nedjeljnu liturgiju”, stoji u objavi.