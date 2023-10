Napad na Izrael mogao bi koristiti Ukrajincima: ‘To je važnija tema za Amerikance’

Autor: I.G.

U subotu je došlo do eskalacije sukoba između Izraela i islamističke skupine Hamas. Tisuće raketa ispaljene su na Izrael, a pripadnici Hamasa su uspjeli probiti se na izraelski teritorij, što je rezultiralo smrću stotina ljudi, dok je tisuće osoba ozlijeđeno s obje strane.

Kao odgovor, Izrael je pokrenuo snažan napad na Gazu. Premijer Benjamin Netanyahu je pozvao oporbu na formiranje vlade nacionalnog jedinstva te najavio odmazdu i protunapad. Broj civilnih žrtava i ranjenih raste, a tijekom vikenda je ubijeno preko 600 pripadnika Hamasa. Sjedinjene Američke Države su najavile značajnu pomoć Izraelu.

Oružano krilo Palestinskog Islamskog Džihada preuzelo je odgovornost za nedavni napad na granici između Libana i Izraela. Brigade Al Quds su objavile da je taj napad dio opsežne operacije pod nazivom “Oluja Al Aqsa”, koja je rezultirala ranjavanjem sedam “cionističkih vojnika”.





Avdagić: Hamas ne treba poseban povod za napad

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić za portal Dnevno komentirao je nedavna događanja u Izraelu. Kako navodi, Postoji mogućnost da je približavanje Izraela i Saudijske Arabije indirektno dovelo do ovog brutalnog napada.

“Prije svega, Hamas ne treba poseban povod za napad, njihov smisao postojanja je praktično Izrael i njegovo uništenje. No, Hamas to nikako ne može sam, a iza te terorističke organizacije stoji Iran. Sad dolazimo do pitanja zašto je došlo do ovako velike akcije. Približavanje Izraela i Saudijske Arabije mijenja čitavu krvnu sliku regije, a kako je Mohammad Bin Salman nedavno kazao, svakim danom su bliže normalizaciji. To sigurno zabrinjava Iran, zemlju u otvorenom neprijateljstvu s Izraelom”, rekao je Avdagić i nadodao:









“Prije mjesec dana izraelske zračne snage izvele su vježbu zračnog napada na Iran. Odnos je to koji se većini ne čini usijanim sve dok se nešto ne dogodi, a događaja je mnoštvo. Azerbajdžan je munjevitom akcijom zauzeo Gorski Karabah, njegovi saveznici su Izrael i Turska, a Armeniji, što će možda našem čitateljstvu biti pomalo i čudno saveznik je Iran, do jučer i Rusija.

‘SAD će snažno stati uz Izrael’

Očekuje da će Sjedinjene države prioritizirati Izrael pred Ukrajinom.

“SAD će posve sigurno snažno stati uz Izrael, to se već događa. No takav razvoj može biti i od koristi za Ukrajinu jer će se uz povećane vojno financijske izdatke za Izrael lakše, da to tako kažemo, provući i Ukrajina. Što se tiče pozornosti, Izrael je i politički i medijski daleko važnija tema za Ameriku i Amerikance, ali pitanje je kako će se dalje razvijati priča u Izraelu, Gazi, koliko intenzivno, to je teško predvidjeti jer svaka strana za sebe djeluje”, rekao je.









Posljedice za Hrvatsku

Upiran može li biti ikakvih geopolitičkih posljedica za Hrvatsku i zemlje u susjedstvu, Avdagić navodi:

“Svi smo mi u sustavu spojenih posuda, ponekad pod utjecajem leptirovog učinka, gdje i mali događaji mogu uzrokovati velike i dugoročne promjene, a kamoli oni veliki. Odustajanje od normalizacije arapskih zemalja s Izraelom vodi u jednom smjeru, nastavak u drugom. Radikalizacija u Izraelu može pokrenuti teroristička djelovanja diljem svijeta, a posebno u Europi.

Na kraju, neriješeni problemi ostaju neriješeni, a ovaj je katastrofalno postavljen. Imamo situacije poput Cipra, neriješen status, ali bez sukoba, a imamo i ovakve poput palestinskog pitanja koje je nigdje, i oni su nigdje, a rješenje dvije države već je prilično dugo na stolu, samo bez obostrano prihvatljivog pogleda na razgraničenje. Epilog svakog zamrznutog sukoba na kraju djeluje i na sve one druge”, rekao je Avdagić.