NAPAD NA 17-GODIŠNJEG MLADIĆA: Iz čista mira počeli ga tući, a kada je pao i cipelariti. Dvoje svjedoka nije napravilo ništa

Autor: Dnevno.hr

Hrvatsku potresa još jedan slučaj vršnjačkog nasilja. U Osijeku je grupa od najmanje tri mladića u utorak oko 13 sati pretukla 17-godišnjaka koji pohađa Tehničku školu i prirodoslovnu gimnaziju Ruđera Boškovića.

Napad se dogodio u blizini škole kada je mladić izašao iz autobusa i krenuo na nastavu.

Prema prvim informacijama, napadači s navučenim kapuljačama okružili su 17-godišnjaka te ga iz čista mira počeli tući, a kada je pao na pod i počeli su ga i cipelariti.





Još neslužbene informacije kažu kako je napadu svjedočilo najmanje dvoje starijih ljudi koji nisu ništa poduzeli da ih zaustave, saznaje Jutarnji list.

Napadači su na sreću prestali jednako brzo kao i što su počeli, a mladić je uspio nazvati svoju obitelj. Pomoć je potražio u KBC-u Osijek.

Ravnateljica škole Nada Pitinac je za Jutarnji potvrdila da je došlo do napada, no kaže da on nije imao veze sa školom, niti s učenikom osobno.

Nesretni 17-godišnjak je nakon napada navodno bolje, nije pretrpio teže ozlijede te će se uskoro vratiti na nastavu.

Obitelj je sve prijavila policiji, ali iz PU osječko-baranjske u četvrtak nisu mogli ništa reći o događaju, kazavši da će se oglasiti kada prikupe potrebne informacije.