Naoružana banda u centru Zagreba napada maloljetnike: ‘Trećem djetetu kad su prilazili srce mi se stislo’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Naoružane bande u središtu Zagreba počele su napadati maloljetnike i krasti im novac. Jedna od majki, čiji se sin nakon susreta s bandom uplašen vratio doma, zajedno sa suprugom je otišla na Trg bana Jelačića gdje je kako sama kaže u samo tri minute identificirala bandu od osam maloljetnika, piše Dnevnik Nove Tv.

“U roku od 10 minuta uzeli novac od tri maloljetnika”, rekla je majka koja je Dnevniku Nove Tv ustupila video s trga na kojem se vidi navodna maloljetnička banda.

“Trećem djetetu kad su prilazili srce mi se stislo jer se radilo o dečkiću od 8 ili 9 godina. S naočalicama hoda sam po trgu i ja sam, kad su mu krenuli prilaziti, rekla mužu: ‘Gle idem tamo im reći da puste djecu na miru’. Kad sam prišla bliže, s obzirom da oni stanu u krug i okruže ga, vidjela sam da jedan od njih drži nož u ruci, i to ogroman nož”, opisala je majka.





Upoznati sa slučajem

“Naše je dijete u strahu. Ono to nama ne želi reći jer se boji da tata ne dođe, da ne istuku i tatu”, kazala je majka dječaka.

Nakon nemilog događaja nazvala je policije. Iz policije kažu kako su upoznati sa cijelim slučajem.

Policija zna za grupu mlađih osoba koje se ponašaju društveno neprihvatljivo, u ovom trenutku mogu reći samo to, dok alatima ne dokažemo o čemu se točno radi”, navodi glasnogovornica PU zagrebačke Marija Goatti.

Iz policije kažu kako istraga traje mjesec dana, a djeci i roditeljima savjetuju da dolaze u grupi.

“On se tamo druži sa svojim društvom, on se ne druži s tom bandom. On je nama rekao na kraju: ‘ma joj, ne brinite. Par puta im daš i onda te puste na miru’. Tu smo dobili potvrdu da to traje već duže vrijeme i da je ta banda svaki dan na trgu”, opisuje majka čije je dijete imalo problema s tim društvom.

“Ja sam malo gledala tu ekipu, njih je osmero. Meni se čini da su četvorica problematična, ovi drugi da su upali u to društvo”, zaključila je majka.