‘NALIVEN KAO ZVIJER’ SIJAO KAOS NA CESTI! Količina alkohola u krvi je potresna: Ne zna se kako je Baranjac ostao živ

Autor: N.K

U Belom Manastiru došlo je do prometne nesreće koju je izazvao vozač s 4.47 promila alkohola u krvi.

Sveukupno je u posljednja 24 sata na području PU osječko-baranjske zabilježeno šesto prometnih nesreća u kojoj sedam osoba lakše ozlijeđeno.

Nesreća između Belog Manastira i Branjinog Vrha dogodila se u ponedjeljak oko 16:30 te su u njoj lakše stradale tri osobe.





Vozač osobnog automobila iz Belog Manastira je prešao na suprotan kolnički trak gdje se izravno sudario s drugim vozilom. Alkotestiranjem mu je utvrđeno 4.47 promila alkohola te su mu u KBC-u Osijek izuzeti krv i urin radi analize.

Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 22.300 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima kategorije B u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.