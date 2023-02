NALEMAO GA ŠPORKIM VESLOM! Drama na našem divnom otoku: Nijemac Zorana digao kao terminator i bacio na mulić, ne podnose se godinama

I veslo može biti hladno oružje, može se to zaključiti nakon što je u javnost stigla presuda za mučan čin iz 2017. godine.

U utorak je državljanin Till K. K. (44) nepravomoćno osuđen na Općinskom sudu u Splitu nepravomoćno na sedam mjeseci zatvora zbog nanošenja teške tjelesne ozljede 62-godišnjem Zoranu L..

Do svega je došlo nakon svađe oko vezivanja broda prije šest godina.





Svađa kao u ‘Malom mistu’

Po presudi je ovaj Nijemac kriv je što je 20. kolovoza 2017. godine oko 20 sati u Vrboskoj na otoku Hvaru, nakon verbalne prepirke zbog nesuglasica oko vezivanja brodica, a zatim i fizičkog sukoba sa Zoranom L., koji je prekinut dolaskom njegove supruge, uhvatio starijeg muškarca i podigao u zrak, a onda bacio na betonski mul. Napadnutom muškarcu je prilikom pada slomljena lijeva bedrena kost.

U svojoj je obrani je pak Nijemac tvrdio kako nije imao namjeru ozlijediti Zorana L. i da je on zapravo taj koji je bio napadnut. Naveo je da je Zoranov brod uništavao njegov brod zbog čega mu je prvo napomenuo da svoju morsku makinu zaveže.

Budući da ovaj to nije napravio, on je sam otišao to napraviti.

Nakon toga, Zoran se pojavio s drvenim veslom kojim je zamahnuo prema njemu. Nijemac je rekao da se branio rukama, da je zadobio udarac u lakat, a kada je Zoran ponovno zamahnuo da ga je on htio zadržati pa ga je išao zagrliti.

Davio ga na stijenama

U tom su se zagrljaju pomicali lijevo-desno pri čemu je Zoran spustio veslo, a zatim su obojica pala na stijene. Pao je na Zorana i htio se dignuti, no onda ga je ovaj počeo daviti. Kazao je da se bojao za vlastiti život, plašio se da će ga suparnik zadaviti. Dok ga je tako davio u naguravanju, uspio je maknuti ruke s vrata te je Zorana odgurnuo i otrčao kući. Na putu prema kući je sreo suprugu svog napadača te se zaključao u kuću. Ne zna kako se Zoran ozlijedio jer ga on nije bacio.

Rekao je i da se boji napada jer sve to traje godinama, da ga se napada i na njega prebacuje krivnja te da je kuća njegova oca već 24 godine u Vrboskoj, a da Zoranu L. i njegovoj obitelji koji su se doselili prije 10 godina smeta što je on tamo.









Ipak, Zoran ima svoju stranu priče. Naveo je da Tilla nije udario, nego ga je držao rukama kada je optuženi krenuo prema njemu i udario ga šakom. On ga je odgurnuo, htio se maknuti, a tada ga je mlađi Nijemac počeo tući.

Za sve je kriv mulić

Rekao je da ga je Nijemac dovukao do željezne izbočine, da je shvatio da ga želi baciti na tu izbočinu, ali da se uspio obraniti. Nakon dolaska njegove supruge fizički sukob je prestao, a onda ga je Till primio, podigao u zrak i bacio na betonski mul.

Tvrdio je i da je Nijemac i ranije znao vikati i urlati jer smatra da je mul njegov odnosno da ga je kupio od gospođe koja ga je prethodno sagradila.









“Optuženik je postupao s izravnom namjerom, svjestan je da je njegovo djelo zabranjeno… Motiv ili pobuda iz kojih je djelo počinjeno jesu narušeni međuljudski odnosi te neriješeni odnosi oko korištenja veza.

Jačina ugrožavanja zaštićenog dobra očituje se ne samo u ugrožavanju života i tijela žrtve ispunjenjem obilježja djela, nego poglavito u okolnosti počinjenja da optuženik kazneno djelo čini tako što oštećenog podiže i baca na betonski mul” stoji u službenoj sudskoj presudi. napisala je u presudi.