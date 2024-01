Ruska vladajuća stranka, Jedinstvena Rusija, regrutira članove za vlastitu “privatnu vojsku”, plaćeničku tvrtku Española, tvrdi ukrajinska vojna obavještajna agencija (HUR).

Ovo je još jedna skupina na popisu plaćeničkih grupacija koje su se borile u ruskim redovima protiv Ukrajine, od kojih je najistaknutija bila grupa Wagner.

Española je prethodno bila dio ruske militantne skupine Vostok Bataljon kao dobrovoljačka jedinica ruskih nogometnih huligana. Od 2023. Española je pod kontrolom Jedinstvene Rusije kao privatna vojna tvrtka, prema vojnoj obavještajnoj službi.

Putin’s “United Russia” party has created its own private army and started recruiting. It is called the Espanola PMC, the Defence Intelligence of Ukraine reported.

The Espanola formation was previously part of the Vostok battalion as a volunteer unit of Russian hardcore football… pic.twitter.com/HNXaeInoAX

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 3, 2024