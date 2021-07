NAKON VODE, EVO NOVE NEPOGODE: Istočna Kina priprema se za tajfun nakon poplava u središnjem dijelu zemlje

Autor: Dnevno.hr

Kinesko trgovačko središte Šangaj i susjedne priobalne regije otkazali su sve letove, smanjili su ili obustavili promet podzemnom željeznicom i zatvorili tvrtke zbog dolaska tajfuna In-fa u nedjelju.

Tajfun je u nedjelju zahvatio okrug Putuo u gradu Zhoushanu, veliku luku u pokrajini Zhejiang na istočnoj obali, objavila je državna televizija CCTV pozivajući se na kinesku meteorološku upravu.

Oluja je zahvatila područje dok se središnja Kina još oporavlja od rekordnih poplava u kojima je poginulo najmanje 58 ljudi, prekinuta je opskrba električnom energijom, a više od milijun ljudi moralo je napustiti svoje domove.

Brzina vjetra In-fa bila je i do 38 metara u sekundi, priopćila je meteorološka uprava. Prema Reutersovim izračunima to je približno 137 km na sat. Očekuje se da će se kretati sjeverno, proći Šangaj i do večeri doći do sjeveroistočne pokrajine Jiangsu.

Razina opasnosti podignuta na najvišu

Odjel za upravljanje hitnim situacijama u Zhejiangu u subotu je podignuo razinu opasnosti od tajfuna na najvišu, škole i tržnice su zatvorene, a po potrebi bit će obustavljen i cestovni promet.

I Šangaj, u kojem živi oko 26 milijuna ljudi, i Hangzhou na jugu otkazali su letove od subote, a zaustavljene su i mnoge željezničke linije u regiji. Šangajska vlada izjavila je da će smanjiti promet podzemnom željeznicom, dok su vlasti Hangzhoua upozorile stanovnike da će podzemni vlakovi biti obustavljeni.

U poplavi u središnjem kineskom gradu Zhengzhou prošli je tjedan smrtno stradalo 12 ljudi koji su bili zarobljeni u sustavu podzemne željeznice. Šangajski Disneyland bit će zatvoren u nedjelju i ponedjeljak zbog vremenskih prilika, a gradska luka Yangshan evakuirala je stotine plovila, izvijestila je službena novinska agencija Xinhua.