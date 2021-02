NAKON VLADINE ODLUKE GOTOVO JE SIGURNO: Hrvatsko nebo nadzirat će netko drugi! Do prizemljenja MIG-ova nema dovoljno vremena

Autor: Valneo Kosic

Do kraja 2024. godine Hrvatska će morati trajno prizemljiti sve MIG-ove, a dio njih i ranije zbog čega je vrlo bitno da se odluka o kupnji novih zrakoplova donese što prije. Međutim, Vlada je već najavila kako će ipak pričekati s odlukom o nabavi borbenih aviona zbog potresa, a ostaje nejasno znači li to potpuno odustajanje od toga da se ugovor sklopi do kraja godine ili da se tek odgode pojedine faze. Kako god bilo, sve je izglednije da će naš zračni prostor čuvati neka druga država.

Razumijevanje za tu odluku ima i Zoran Milanović, ali s važnom napomenom kako se odluka mora donijeti u narednim mjesecima jer u suprotnom ponude više neće vrijediti.

“Razumijem tu odgodu u cijeloj ovoj situaciji. Ušli smo i u mehanizam eura i mi više ne ispunjavamo neke od uvjeta. Ne znam hoće li Europska unija to korigirati jer Hrvatska za to doista nije kriva, svi se zadužuju. Razumijem da ta odluka nije na prvom mjestu, ali mora biti na drugom. Odluka se mora donijeti u idućim mjesecima, inače ponude više neće vrijediti”, kazao je predsjednik Milanović.

Problem u ovoj situaciji predstavlja činjenica kako F-16 Block 70 može biti isporučen najranije 2024. ili 2025. godine, a isto vrijedi i za francuski Rafale. Jedino bi Gripen mogao biti isporučen u naredne dvije godine, ali to nije potvrđeno. Tada će već naši migovi biti na zemlji kao i piloti. Kada bi Hrvatska 2024. ili 2025. godine preuzela avione, nakon toga bi uslijedila dvogodišnja obuka pilota i mehaničara te priprema infrastrukture što znači da hrvatski piloti neće moći odmah koristiti avion. Tako se postavlja opravdano pitanje tko će u međuvremenu štiti nebo iznad Hrvatske?

Postaje sve jasnije kako će brigu o hrvatskom nebu morati preuzeti netko drugi, a odluka Vlade je samo sve dodatno pogurala u tom smjeru.









Jutarnjem listu je iz vojnih krugova dobro upoznatih s procesom nabave potvrđeno kako kako će se morati pronaći prijelazno rješenje kako bi se premostilo vrijeme između spuštanja MiG-ova, preuzimanja novog aviona i njegove upotrebe u Hrvatskoj. Osim toga, Jutarnji piše kako isporuku do 2024. ili 2025 ne mogu garantirati ni Francuzi ni Amerikanci ukoliko se ugovor ne potpiše ove godine.