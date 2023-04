NAKON VIŠEMJESEČNIH SASLUŠANJA, DONESENI ZAKLJUČCI ANTIKORUPCIJSKOG VIJEĆA! Grmoja je bio uporan, HDZ se protivio: ‘Zanemarili doprinos zviždača’

Autor: Dnevno.hr

Uz protivljenje HDZ-a, Antikorupcijsko vijeće je pokrenulo procese saslušanja bivših i sadašnjih čelnih ljudi INA-e, ali i bivšeg i sadašnjeg ministra gospodarstva kako bi se rasvijetlila afera u Ini, iz koje se nezakonito pokušalo izvući milijardu kuna.

Nakon svih saslušanja, Antikorupcijsko vijeće predložilo je i zaključke.

Podsjetimo, prošle godine krajem kolovoza, javnost je ostala zgrožena otkrićem da je skupina na čelu s tadašnjim direktorom u INA-i na prevaru iz naftne kompanije izvukla čak milijardu kuna. Direktor Damir Škugor u tom trenutku bio je član HDZ-a, a oporba je, naravno, odmah krenula u veliku političku ofenzivu.





Oporba je mjesecima inzistirala na održavanju rasprave o toj temi. HDZ je pokleknuo, no nije dopustio osnivanje istražnog povjerenstva koje bi se bavilo INA-om. Unatoč tome, Antikorupcijsko vijeće, kojim predsjeda mostovac Nikola Grmoja, učinilo je puno kako bi ovu temu održali živom. Potom su uslijedila saslušanja bivših i sadašnjih direktora u INA-i, šefova i članova Uprave tog društva, ali i ministara i drugih političara koji su imali ulogu oko te naftne kompanije.

Zaključci Antikorupcijskog vijeća

Ta saslušanja rezultirala su i zaključcima u kojima Antikorupcijsko vijeće, između ostalog, predlaže Vladi mjere kako bi se model upravljanja INA-om uskladio s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a sve to s ciljem smanjenja koruptivnih rizika.

1. Republika Hrvatska u svojstvu dioničara trgovačkog društva INA, d.d. treba poduzeti sve mjere kako bi se model upravljanja INA-om, u kojemu su se prilikom donošenja nekih odluka zaobilazili Uprava i Nadzorni odbor Društva, uskladio s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a sve to s ciljem smanjenja koruptivnih rizika.

2. Pozivaju se nadležna tijela Republike Hrvatske da utvrde jesu li Uprava i/ili Nadzorni odbor INA d.d., odnosno pojedini članovi tih tijela u inkriminiranom vremenu imali saznanja o nedavnoj aferi s plinom u INA-i s obzirom da su bivši članovi tih upravljačkih tijela INA-i Nacionalnom vijeću potvrdili da afera takvih razmjera u tim tijelima društva nije mogla proći nezamijećeno.

3. Republika Hrvatska treba na transparentan način dostupan javnosti utvrditi u čemu se sastoji njezin poseban interes u INA-i, koji se ciljevi ostvaruju putem tog posebnog interesa u INA-i, d.d. i kako se taj interes namjerava ostvariti u uvjetima gdje strateški partner ima prevladavajući utjecaj na donošenje ključnih poslovnih politika u INA d.d.

‘Zanemarili doprinos zviždača’

4. Okolnosti gašenja INA-ine rafinerije nafte u Sisku pokazuju da do gašenja rafinerije nije moglo doći bez znanja i odobrenja Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Vlade posebice ako se uzme u obzir da je obveza strateškog partnera na ulaganje u sisačku Rafineriju nafte Sisak bila određena Ugovorom između Republike Hrvatske i MOL Hungarian oil and Gas company PLC o međusobnim odnosima dioničara koji se odnosi na INA – Industriju nafte d.d. iz 2003. godine te s obzirom na činjenicu da je zatvaranju rafinerije Rafinerije nafte Sisak prethodilo sklapanje Memoranduma o razumijevanju iz 2018. sklopljenog između trgovačkih društava INA d.d. i JANAF d.d., kao društva u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske, a sve to uz prisustvo nadležnog hrvatskog ministra energetike Republike Hrvatske.









5. Slučajevi Vesne Balenović i Predraga Sekulić pokazuju da su i INA i mjerodavna tijela Republike Hrvatske zanemarili doprinos zviždača u otkrivanju korupcije u INA-i te ih propustili na adekvatan način zaštititi.

6. Kogentnim zakonskim odredbama treba propisati da u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku taj interes beziznimno prevladava nad svim drugim interesima, da se te zakonske odredbe ne mogu ograničiti ili isključiti drugim pravnim aktima, da se nitko ne može pozivati da mu te zakonske odredbe nisu bile poznate prije nego je poduzeo neku pravnu radnju koja se odnosi na pravnu osobu od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.