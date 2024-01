Nakon što je Beroš otkrio nove plaće liječnika, sindikalisti u nevjerici: ‘To je znanstvena fantastika’

Autor: Dnevno.hr

Gostujući u srijedu u HRT-ovoj emisiji Otvoreno. predstavnici sindikata koji zastupaju interese zaposlenih u zdravstvu rekli su da su predložene nove izračune plaća prvi puta vidjeli kada ih je ministar zdravstva Vili Beroš predstavio u HRT-ovom “Dnevniku” koji je emitiran nešto ranije.

Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Čaić rekla je kako posljednjih dana kolegice i kolege nazivaju sindikat i pitaju što se događa te im nije jasno kako je Vlada mogla dati takvu ponudu, te tom istom ponudom liječnike upravo Vlada gura u štrajk.

“Sada smo svjedoci kojekakvih poteza u medijskom prostoru, nervoznih istupa, iznošenja podataka od strane politike, kojima se liječnike pokušava ocrniti. No, to je sve već poznat scenarij”, istaknula je Čulinović-Čaić i dodala da su pripreme za štrajk krenule, te će se vidjeti kako će se dalje situacija razvijati. No, ako dođe ipak do štrajka, građani moraju znati da je za njega odgovorna Vlada, koja ne rješava probleme, a koje liječnici već godinama ukazuju.

‘Šokirana sam Beroševim izjavama’

Čulinović-Čaić rekla je da su je šokirale izjave ministra zdravstva Vilija Beroša u “Dnevniku” poput one da će liječnik-specijalist imati plaću tri i pol tisuće eura. Rekla je da bi voljela da tako bude, ali da je stvarnost mračnija. O takvim plaćama liječnici mogu sanjati. Tablice, koje ministar širi po medijima, nisu predstavljene sindikatima.

Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić istaknuo je kako se korekcijom koeficijenta dolazi do takvih iznosa plaća, kao što stoji u tablici, koju je u “Dnevniku” prezentirao ministar Beroš.

Predsjednica Glavnog vijeća sindikata medicinskih sestara i tehničara Anica Prašnjak kazala je da novi iznosi plaće nisu realni da se dogode. “To su sanje. Tu tablicu mi sada prvi put vidimo. Ovaj postotak, to ja jednostavno ne mogu vjerovati svojim očima, kazala je i dodala kako su predloženi izračuni “znanstvena fantastika”.

‘Taj izračun ne stoji’

Dulibić je istaknuo da su ti koeficijenti upravo ono što su Sindikati trebali dobiti. Prašnjak je poručila da to nije istina. “Ove koeficijente, ja kao takve nisam vidjela. Taj izračun ne stoji. Ti izračuni su bili 2022. godine”, dodala je.

Predsjednica Glavnog vijeća sindikata medicinskih sestara i tehničara nije željela govoriti o prosjeku plaća, kaže da isti ovisi o mnogim stavkama. Poručila je da su plaće porasle, ali nisu zadovoljni vrednovanjem obrazovanja te istaknula da je štrajk medicinskih sestara i tehničara također moguć.









Poduzetnik u zdravstvu Nikica Gabrić naglasio je kako treba nagraditi čovjeka koji radi. “Samo zadovoljan čovjek radi više i motiviran je”, poručio je Gabrić te dodao da se plaće formiraju na temelju koeficijenata. “Problem je u tome da ljude, koji rade, treba platiti, a ljude koji su neodlučni treba stimulirati, a ljude, koji ne rade treba sankcionirati”, rekao je i poručio da ljudi u Hrvatskoj danas stvarno žive bolje, a nikad nisu bili nesretniji.

‘Treba nagraditi liječnike koji ostanu u sustavu’

Novac iz Europskih fonova trebao bi se koristiti da se društvo transformira. Taj novac treba biti upotrebljen u reforme da se vidi što se dobije.”Ostavite se socijalizma koji je završio devedesetih”, poručio je i naglasio kako treba voditi evidenciju o radnom vremenu, ali i o obavljenom poslu. Treba po njemu, uvesti stimulativne mjere.

Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Čaić rekla je kako se slaže da treba uvesti stimulativne mjere. Gabriću je rekla da “svoje frustracije” glede sindikata ne liječi u ovoj emisiji. Poručila je da treba uvesti reda u zdravstvu. Treba se znati koliko je tko što napravio. I treba se ljude koji rade pošteno platiti.

Istaknula je da hrvatski liječnici odrađuju veliki broj prekovremenih sati i pomažu hrvatskim građanima. Neke stvari nisu regulirane i to treba što hitnije riješiti. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić istaknuo je da se od 2016. pa sve do danas podigla osnovica za 40 posto. Posebni uvjeti rada podigli su se za tri posto. Podizali su se i koeficijenti. Mladim liječnicima znatno se podizala plaća. Osvrnuli su se i na specijalizaciju liječnika. Dulibić je naglasio kako treba nagraditi one liječnike koji ostanu u sustavu. Čulinović-Čaić istaknula je da Vlada i lokalne zajednice trebaju raditi na tome da liječnici ostanu u pojedinoj županiji. Treba cijeniti njihov rad. Nažalost, liječnike se danas prikazuje kao ljude kojima je bitan samo novac.