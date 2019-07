NAKON ŠKORE I ŠPRAJC ULAZI U predsjedničku utrku za Pantovčak!?

Autor: B. V. /7Dnevno

Čini se da niti jedna objava predsjedničke kandidature do sada nije toliko uzburkala javnost, političku scenu i medijske vode kao ona Miroslava Škore, o kojoj se, gotovo, ne prestaje govoriti od nedjelje 23. lipnja, kada je taj popularni pjevač i glazbenik i službeno obznanio svoju, do sada, najvažniju životnu bitku, onu – za osvajanje Pantovčaka. Škorina objava predsjedničke kandidature nikoga nije ostavila ravnodušnim, pa ni njegove kolege glazbenike, pa je tako popularni istarski kantautor, Dražen Turina Šajeta, na Twitteru prozvao Škoru da ne voli Hrvatsku iskreno, a njegova objava odmah je izazvala interes.

„Znate li one STRANE tvrtke koje utjeruju dugove našim građanima koje otkupljuju od banaka i sličnih? E, pa Škoro se svojedobno gorljivo zalagao da i ZAMP svoje dužnike proda jednoj takvoj! Na sreću nije prošlo, jer među nama kompozitorima ima i onih koji Hrvatsku vole iskreno”, napisao je 47-godišnji glazbenik. Zanimljivo je napomenuti da je upravo Šajeta svojim nastupima i „partijima za Stipu i ekipu, te Mesića na žaru“, aktivno sudjelovao u izbornoj kampanji bivšeg predsjednika, Stipe Mesića, i bio njegov gorljivi fan. Dakle, istog onog Mesića koji danas, gotovo podjednako gorljivo, tvrdi da je Škoro ozbiljan predsjednički kandidat, da njegove ideje nisu opasne, te da ga vidi u drugom krugu sa Zoranom Milanovićem.

I brojni politički analitičari smatraju da je Škoro ozbiljan kandidat za osvajanje Pantovčaka, a jedan od njih, Ivica Relković, kaže da je Škoro objavom kandidature matirao Grabar-Kitarović, Milanovića i Kolakušića:

„Miroslav Škoro je objavom kandidature s izazovom povećanja ovlasti predsjednika i prilično mirnim, ali uvjerljivim gardom da će u konačnici za ustavne ovlasti pitati birače, a ne mainstream stranke, matirao tri protukandidata. Matirao je aktualnu Predsjednicu, jer ona sad uopće nema sadržaja za svoju kampanju, koju nije ni objavila. Što će ona dalje nuditi s pozicije ovakvih ovlasti? Najbogatiju zemlju, s kojom joj se Škoro narugao u svojoj objavi? Ili će se i ona sjetiti da treba veće ovlasti…? Matirao je i Zorana Milanovića koji, kao kandidat s karakterom, kaže da ide u utrku za ovakvog ustavno okljaštrenog predsjednika, jer eto tako je, kako je. A on prihvaća činjenicu da se ionako ništa ne može mijenjati dok traju HDZ i SDP kao kapacitet dvotrećinskog broja zastupnika. Matirao je i Mislava Kolakušića koji je najavio da će biti sve i svašta, ali nije rekao išta od sadržaja kojim bi to sve i svašta popunjavao,“ rekao je Relković.

Grbin usporedio Škoru s kraljem A. Karađorđevićem

Na tragu Relkovićevih razmišljanja je i spomenuti Škorin fan, Stipe Mesić, koji, kako kaže Miroslav Škoro, izlazi s nečim što drugi još nisu najavili, a to je da želi malo izmijeniti poziciju predsjednika države. „Drugim riječima, želi da on ostane i dalje čvrsta točka sistema, ali da ima i nešto više ovlasti, dakle, da ne bude fikus kako se do sada nazivalo predsjednike. Ovako bi imao nešto više ovlasti, jer je na kraju predsjednik onaj koji ima direktni mandat, jedina je osoba koja je izabrana na općim izborima”, smatra Mesić.

A za Sanju Barić, predstojnicu Katedre ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Rijeci, koja je proanalizirala izmjene Ustava za koje se Škoro zalaže, Škorin nastup je bio – maestralan, te dodaje kako je točno da nam trebaju ustavne promjene.

I tako je gotovo cijeli prošli vikend Škorina najava kandidature izazivala brojne reakcije i veliko zanimanje svekolike hrvatske javnosti, ali i burne reakcije pojedinih političara, poput one SDP-ova, Peđe Grbina. Tako je Grbin usporedio Škoru s kraljem Aleksandrom Karađorđevićem i njegovim proglasom od 6. siječnja 1929., kada je proglasio diktaturu.

„Nastupio je čas, kad između Naroda i Kralja ne može i ne sme više biti posrednika … Moju je dušu razdirao vapaj naših narodnih masa radnih i rodoljubivih, ali i namučenih, koje su rukovođene svojim prirodnim i zdravim rasuđivanjem, već odavno nazirale da se više ne može ići putem kojim se dosad išlo …. Vjerujem da nisam jedini koji se sa satova povijesti sjeća ovog proglasa”, piše Grbin na Facebooku, citirajući govor Aleksandra Karađorđevića, kralja prve Jugoslavije.

„No, Grbinova reakcija i ne iznenađuje, jer su i on, ali i Bernardić i Milanović, kako je točno primjetio Relković, imali na umu sigurnu kampanju protiv Kolinde Grabar-Kitarović, ali im se događa – promjena razine igre. Jer, ako Milanović ne uđe ni u drugi krug, kamo će njih dvojica? Dakle, ako izgube predsjedničke izbore, izgubit će još sigurnije i one parlamentarne. A to se sve može dogoditi samo u jedva godinu dana vremena koje je pred nama. I što će ostati od naoko stabiliziranog SDP-a nakon tog predsjedničko-parlamentarnog neuspjeha?“, pita se Relković.

Ima neka tajna veza između K. Bačića i Škore

Dakle, može se zaključiti da je sve do pojave Miroslava Škore, kao predsjedničkog kandidata, situacija bila uobičajena – sve je bilo predvidivo, jer niti jedan do sada potencijalni predsjednički kandidat nije bio ozbiljna konkurencija Grabar Kitarović i njezinu izazivaču Milanoviću. No, Škorinom pojavom sve se stubokom promijenilo, pa se mnogi pitaju – otkud Škoro i čiji je on, zapravo, projekt? Njegovu iznenadnu pojavu kao predsjedničkog kandidata povezuju s glavnim ravnateljom HRT-a Kazimirom Bačićem, jer je 21. svibnja ove godine, upravo HRT prvi i ničim izazvan, u redovitom mjesečnom istraživanju Hrejtinga, donio rang-listu potencijalnih predsjedničkih kandidata. Tako se prvi put uopće u nekoj anketi pojavilo ime Miroslava Škore, kao potencijalnog predsjedničkog kandidata i odmah sa senzacionalnim rezultatom…

Škoro, čije ime do tada nitko nije niti dozivao, niti prizivao u anketama, bio je treći, odmah iza aktualne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović i Zorana Milanovića s više od 9% (9,4%) potpore birača. Odmah su se neki nevjerni Tome, koji u svemu vide neku urotu, zapitali – tko je ta osoba s HRT-a koja je agenciji Promocija Plus sugerirala da u anketu ubace i ime Miroslava Škore? Zašto baš njega, zašto ne i ultrapopularnog pjevača i legendu, Mišu Kovača, ili pak desničarsku ikonu, Marka Perkovića Thompsona?

I odmah su po prisavskim hodnicima počele kružiti kuloarske priče, da je upravo glavni ravnatelj HRT-a, Kazimir Bačić, u svemu tome imao svoje prste, odnosno da je njemu neki politički autoritet ili „gazda“ naložio da se Škoru ubaci u anketu kao potencijalnog predsjedničkog kandidata, u kojoj je Škoro odmah zauzeo senzacionalno treće mjesto s potporom od gotovo 10% birača.

Odmah su se nakon te ankete, njegovi politički protivnici i oponenti, zapitali, čiji je Škoro politički projekt – krajnje desnice, odnosno suverenista, koji imaju veliku potporu, Velimira Bujanca, i bivšeg savjetnika predsjednice RH, Mate Radeljića, ili je on, pak, kukavičje jaje koje treba nauditi aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović, odnosno stati joj na put njezina pokušaja osvajanja drugog predsjedničkoga mandata?

Ako mogu Trump i Pernar, mogu i Škoro i Šprajc

U tom kontekstu počela se preispitivati i uloga glavnog ravnatelja HRT-a, Kazimira Bačića, za kojeg su pojedini mediji tvrdili da su glavnu riječ pri izboru Bačića, inače zeta Ksenije Urličić, za čelnu funkciju na HRT-u, imale „interesne skupine predvođene skojevskim snagama – Darinkom Kosorom i Mislavom Stipćem – koji su ga, uz pomoć najpopznatijeg HDZ-ova „balkonaša“ i „titoljupca“, Jasena Mesića, uspjeli podmetnuti premijeru, Andreju Plenkoviću. Jesu li oni i sada sudjelovali u akciji Škoro, odnosno stavljanja Škore kao potencijalnog predsjedničkog kandidata u anketu HRT-a, kako bi otpočelo guranje projekta „Škoru za predsjednika“? To je pitanje koje se prethodnih dana opet počelo postavljati u kuloarima prisavskih hodnika.

Tako se Škorini oponenti pitaju i zašto se HRT, recimo, nije sjetio u spomenutu anketu staviti, primjerice popularnog TV novinara i voditelja ultragledane informativne emisije na RTL-u, RTL direkt, Zorana Šprajca, koji je u dosadašnjem periodu bio češće spominjan kao osoba koja bi se mogla uključiti u izbore, od gospodina Škore. Podsjetimo, dok još u medijima nije bilo ni Š od Škorine kandidature za predsjednika RH, poznati komičar, Ivan Šarić, je 24. travnja ove godine izjavio da bi upravo Zoran Šprajc bio odličan kandidat za predsjednika države. To je izgovoreno u kontekstu činjenice da je Volodimir Zelenski, glumac, stand up komičar i showman, izabran za novog predsjednika Ukrajine.

„Ovo što se događa u svijetu je dokaz da su ljudi prezasićeni političarima. Zelenski je obrnuti slučaj od Trumpa. Trump je postao predsjednik jer je klaun, a ovaj je od komičara postao predsjednik”, kazao je za RTL Direkt, domaći komičar, Ivan Šarić. Dodao je kako bi se slično moglo dogoditi i Hrvatskoj, čiji su građani također zasićeni političarima na trenutnoj političkoj sceni, a ima i kandidata za takav scenarij.

„Jedini kandidat u Hrvatskoj, koji bi mogao izvesti tako nešto kao što je to uspio ukrajinski komičar, je gospodin Zoran Šprajc. Ljudi mu jako puno vjeruju, komičan je i informativan”, kazao je Šarić. No, nije to bilo prvo spominjanje Zorana Šprajca kao mogućeg političara, jer su, primjerice, neki mediji u veljači 2017. godine objavili da bi se Zoran Šprajc mogao kandidirati za zagrebačkog gradonačelnika.

„Ako mogu Trump i Pernar, mogu i ja”, kazao je Šprajc svojim suradnicima.

A tko će u drugi krug ako se kandidira Šprajc?

Na ovu ideju je Šprajc došao nakon što mu je iz stožera Sandre Švaljek, također tadašnje kandidatkinje za Bandićeva nasljednika, stigla ponuda da bude dio njezina tima, te da medijski pokriva njezinu kampanju. Nakon toga je Šprajc najbližim suradnicima rekao da razmišlja o tome da se i on kandidira za gradonačelnika. Iako su njegovi suradnici u prvi mah pomislili kako se radi o samo još jednoj njegovoj šali, čini se da je voditelj bio – ozbiljan.

Ako do kandidature zaista i dođe, pisali su tada mediji, i Šprajc i RTL imali bi od toga samo koristi. Njemu pobjeda i ne znači puno, a sudjelovanjem u utrci našao bi se pod svjetlima reflektora i više nego što je to inače. Ako, pak, i ne prođe dobro, može sve proglasiti eksperimentom i izaći neokrznut iz te političke priče, pisali su tada pojedini mediji.

I upravo dok pišemo ovaj tekst, do nas dolaze pouzdane informacije da i Zoran Šprajc razmišlja o predsjedničkoj kandidaturi, nakon što je uvidio kakve su sve medijske i političke turbulencije izazvane Škorinom najavom bitke za Pantovčak. Šprajc bi, ukoliko se kandidira, na sve to gledao kao na jednu veliku zabavu, releksaciju, odnosno eksperiment koji ni u kojem slučaju ne bi naštetio njegovoj mega popularnosti, nego naprotiv, tvrde njegovi dobri poznanici.

Dakle, nakon svih ovih saznanja, mnogi se pitaju – zašto HRT u svojoj anketi, uz Škoru nije stavio i Šprajca, te odgovaraju da to nije učinjeno jer bi samo spominjanje Šprajcova imena ponajviše naškodilo Milanovićevoj kandidaturi, kao što Škorina kandidatura izravno šteti najviše aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović…

Jer srušiti Kolindu, odnosno poraziti je u osvajanju drugog predsjedničkoga mandata, želja je mnogih, a ide se i toliko daleko da neki informirani krugovi tvrde da to više nije samo želja, nego i unosan projekt u koji su se već sada upregli i bivši predsjednici RH, Stipe Mesić i Ivo Josipović, hvaleći Škoru, a napadajući Kolindu. Pa čak i politički analitičar, Žarko Puhovski, smatra Škoru također najozbiljnijim predsjedničkim kandidatom.

I gotovo svi oni kao papige ponavljalju da će se u drugom krugu naći Škoro i Milanović. A tko će u drugi krug, ako se kandidira i Zoran Šprajc…?