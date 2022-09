NAKON PUTINOVOG GOVORA SPOMENUO DOMOVINSKI RAT! Domaći analitičar o ‘trošku’ borbe protiv Rusije: ‘Svih će nas koštati’

Autor: Dnevno.hr

Rekacije na govor Vladimira Putina i pripajanje gotovo 15% ukrajinskog teritorija Rusiji ne prestaju, a nakon bijesnih poruka europskih lidera, u komentiranje su se upustili i domaći politički analitičari. Jedan od njih je i Tomislav Stipić koji smatra da je danas “započelo Putinovo odbrojavanje do presude”.

Njegov kratki komentar prenosimo u cijelosti.

“Ono kad si kao vojna ‘sila’ potučen do nogu od četiri puta manje zemlje pa moraš pribjegavati lažnim referendumima kako bi mogao braniti teritorij svim sredstvima, čitaj nukleranim i kemijskim oružjem.





Cijela atmosfera “ceremonije” odisala je Hitlerovim duhom, od pljuvanja po Zapadu i obrtanjem teza, pa do bolesnog frenetičnog urlanja na kraju.

Iskusili smo to prije 30 godina

A baš za vrijeme ceremonije, na bojnom polju došlo je do još jednog ruskog “pregrupiranja” u Limanu.

Europa sada jasno vidi tko je i što je Vladimir Putin, iako joj je dugo trebalo. Hoće li ju to koštati? Hoće, svih će nas koštati. Ali borba protiv gađanja civila, silovanja, prisilnih deportacija, sakaćenja, masovnih grobnica košta. To najbolje znamo mi koji smo sve to iskusili prije 30 godina. Koštala je i cijeli slobodni svijet puno puta do sada.

Putin je invazijom na Ukrajinu presudio prvenstveno sebi. Nakon današnjeg govora i postupaka počelo je odbrojavanje do te presude”, poručio je Stipić.