Nakon ove tuče, prekipjelo im je: Dretar iznio optužbe na račun Vlade i DHMZ-a te najavio prosvjed

Autor: Dnevno.hr/L.B.

Nakon što je sjeverom Hrvatske u petak protutnjala olujna fronta koja nam je stigla iz smjera Slovenije, u subotu se zbrajaju štete koje su ogromne. Žestoko nevrijeme praćeno vjetrom, kišom i tučom zahvatilo je dijelove Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Međimurske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba, priopćili su iz MUP-a.

Grmljavinski pljuskovi, nošeni jakim vjetrom, ali i snažna tuča veličine jajeta uništili su mnoge nasade, a kako nam kaže Davor Dretar Drele, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, najviše je stradala buča pa strahuje kako ove godine gotovo uopće neće biti bučinog ulja, no još zbog tuče koja je Zagorje pogodila u srijedu navečer.

Nakon toga je iz Bedekovčine je pozvao premijera Andreja Plenkovića, ministricu poljoprivrede Mariju Vučković, ali i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) da hitno pokrenu sustav protugradne obrane jer će se u protivnom suočiti s prosvjedima “već nakon sljedeće tuče”.





A sljedeća je tuča došla vrlo brzo, u petak poslijepodne, nakon čega nam je kazao kako će u ponedjeljak u 11 ujutro održati konferenciju za medije te da je sljedeći korak prosvjed. Drele je izrazio razočaranje, kako kaže nefunkcioniranjem i nebrigom Vlade za sustav obrane od tuča.

[Olujno nevrijeme] ⚡️Nevrijeme praćeno vjetrom, kišom i tučom zahvatilo je područje Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba pic.twitter.com/zphmTX5s8B — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) June 23, 2023

Dretar: Vlada prepušta sustav obrane od tuče potpunom umiranju i krahu

“Koje nam rješenje nudi vlada Andreja Plenkovića? Kada tuča uništi vaše usjeve, on će doći i vašim novcem dati vam obeštećenje”, izjavio je Dretar naglašavajući kako to nije rješenje i kako će se ubrzo dogoditi prosvjed upravo u Zagorju.

“Ono što po pitanju obrane od tuča rade Vlada i jedinice lokalne samouprave je ništa. Oni su sustav obrane od tuča doslovce prepustili umiranju. Jedinice lokalne samouprave ne izvršavaju svoju zakonsku obvezu uplate iz proračunskih sredstava, a DHMZ, kao državno tijelo nadležno za provođenje obrane od tuče ne radi apsolutno ništa, nego čak, štoviše, u potpunosti demontira raketne rampe, skida meteorološki radar s tornja na Medvednici, ne dostavlja dovoljne količine otopine… Uglavnom, prepušta sustav obrane od tuče potpunom umiranju i krahu”, naveo je zastupnik Domovinskog pokreta.









Na pitanje zbog čega se to sve tako događa, kako tvrdi, Dretar ističe kako svatko na to ima neki svoj pogled, no kako on smatra kako je ovdje riječ “o pogodovanju osiguravateljskom lobiju u Hrvatskoj”.

“To je zato jer država subvencionira police osiguranja u iznosu do 70 posto i tjera poljoprivrednike u sustav osiguranja. Možemo slobodno reći da kada bi država uspjela u tom svom naumu, da sve poljoprivrednike natjera u sustav osiguranja – računajmo koliko ima u Hrvatskoj registriranih obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava i poljoprivrednih proizvođača, pa taj broj pomnožimo s nekakvim iznosom od stotinjak eura koji bi recimo bila neka godišnja prosječna polica osiguranja, pa 70 posto daje država i na kraju dobijemo da bi država godišnje dala osiguravateljskim lobijima nekakav iznos od oko sto milijuna eura. Istovremeno, ne želeći potrošiti milijun eura godišnje na sustav obrane od tuča”, objasnio je potanko Dretar.

‘Projekt osiromašenja hrvatskog seljaka ovime dobio još jedan zamah’

Budući da pripadam stranci desnog političkog spektra, onda se usuđujem reći da je projekt osiromašenja hrvatskog seljaka ovime dobio još jedan zamah. Ljudima se poručuje, kao što je i jučer rečeno, da oni u proračunu imaju sredstva rezervirana za naknadu štete.









Ističe kako je tuča potukla kompletan urod buče, pa zbog toga neće biti bučinog ulja, no, kako kaže, “Plenković će nam dati lovu, pa ćemo ići u dućan kupiti austrijsko bučino ulje i sve će biti u redu”.

“Zvuči kao teorija zavjere, ali kad čovjek stavi neke faktore u neki međuodnos, bome nije teško doći do ovog zaključka”, kazao je Drele i dodao:

“Imam svu dokumentaciju, mogu pokazati dopis DHMZ-u iz kojeg se jasno vidi da županije na sjeveru – Varaždinska, Međimurska i Krapinsko-zagorska ne uplaćuju gotovo ništa u sustav protugradne obrane, iako je dožupanica Petek rekla da oni u potpunosti poštuju obveze. To je notorna laž. Ja imam papir koji ju demantira”, kazao je Drele i još jednom najavio prosvjed:

“Eto, Vlada ne radi ništa, jučer smo mi Zagorci najavili prosvjed, danas nam se priključuju i Varaždinci, probat ćemo okupiti i Međimurce, pa ću u ponedjeljak vjerojatno kompletnoj javnosti najaviti prosvjed protiv nepoštivanja i neprovođenja obrane od tuče”, zaključio je Drele i napomenuo kako neće doći do blokade autoceste, kao što se spominjalo, budući to smatra opasnim usred turističke sezone.

‘DHMZ ne provodi Zakon’

Predsjednik Udruge raketara protugradne obrane Hrvatske Josip Salatko naglasio je da Zakon o obrani od tuče postoji i da se mora poštovati.

“DHMZ je zadužen za provedbu istog zakona, a on to ne provodi. Sustavno i namjerno se krši zakon, a ljudi trpe štetu. Obrana od tuče zakonski je trebala početi 1. svibnja i trajati do 30. rujna. Obrana nije počela 1. svibnja, trebala je 15. lipnja. Nije počela ni 15. lipnja, a 22. lipnja – šteta! Znate da počinje turistička sezona, a mi smo kadri zatvoriti autoput Zagreb-Macelj pa da vidimo veselja. Nije prijetnja, nego neka se prime posla”, poručio je Salatko.

Ministrica Vučković: Čuli smo što stručnjaci misle o učinkovitosti tog sustava

O posljednjoj tuči i protugradnoj obrani ministrica poljoprivrede Marija Vučković, koja je jučer bila u Krapinsko-zagorskoj županiji, ustvrdila je da je obrana počela 15. lipnja te da je Državni hidrometeorološki zavod zadužen za njezino provođenje, za što su osigurana potrebna sredstva.

“Više puta smo čuli što nadležna državna tijela, stručnjaci, znanstvenici misle o učinkovitosti tog sustava, što misle svjetske organizacije. U ovom trenutku bih htjela poručiti i poslati umirujuću poruku našim poljoprivrednicima. Sustav će se primjenjivati na način kako je to predvidio DHMZ”, rekla je Vučković te poslala poruku kako će vlada osigurati sredstva za štete koje su se dogodile.

“Ministarstvo poljoprivrede, kao i vlada, nastojat će uvažavati ove posljedice na način koji nije upitan. To su kompenzacijske mjere, programi potpore, investiranje na poljoprivrednim gospodarstvima u svrhu jačanja mogućnosti obrane od tuča samih poljoprivrednih gospodarstava”, zaključila je ministrica podsjećajući da se prošle godine sufinancirala šteta na području šest županija, među kojima i u Krapinsko-zagorskoj.