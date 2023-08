Nakon oluja stigla je velika prognoza: Pogledajte kada se vraća ljeto

Autor: N.K

Hrvatska i regija već danima strepe od jakih oluja, i taman kada se čini da bi se rijeke mogle izliti iz svojih korita, vrijeme će se smilovati.

Naime, rijeke u unutrašnjosti Hrvatske prijete izlijevanjem, ali prema zadnji podacima one ne bi trebale značajno rasti tijekom noći. Kakvo nas vrijeme čeka? Do ponedjeljka promjenjivo, i dalje uz čestu, ponegdje i obilniju kišu i grmljavinu. U nastavku novog tjedna stabilnije i sunčanije, te sve manje svježe, štoviše – mjestimice opet i vruće, osobito na Jadranu, javlja HRT.

I u nedjelju na istoku Hrvatske treba računati na povremenu kišu, popodne i pljuskove s grmljavinom. Zapuhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, prolazno s jakim udarima. Sunčanih razdoblja bit će malo, pa će na 22 do 24 °C biti razmjerno svježe.





I u središnjoj Hrvatskoj dosta oblaka te kraća sunčana razdoblja. Kiša će povremeno padati u prvom dijelu dana, a lokalni pljusak moguć je popodne. Na sjeveru će zapuhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura razmjerno niska: 22 – 23 °C.

Kiše, pa i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavina bit će i na promjenjivo oblačnom zapadu zemlje. U drugom dijelu dana moguće je nevrijeme s jakim i olujnim udarima vjetra. Ujutro i navečer mjestimice jaka bura, a popodne umjeren jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura u gorju oko 20 °C, a na sjevernom Jadranu od 23 do 25 °C.

U Dalmaciji u noći i ujutro duž neverini. Pljuskovi će biti češći u unutrašnjosti, pa će vjerojatno ometati i alkarsku svečanost u Sinju. Na obali i otocima sunčanije, ali ne i posve stabilno. Ujutro će prolazno zapuhati jaka bura, na otvorenom sjeverozapadni vjetar, a popodne umjeren jugozapadni.

I na jugu Hrvatske u noći i ujutro može biti nevera. Posve stabilno neće biti ni tijekom dana, no bit će i dosta sunčanih sati. Ujutro će puhati umjereno do jako jugo, popodne jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 25 do 27 °C.









Vraća se vruće ljeto

Još u ponedjeljak na kopnu pljuskovi s grmljavinom, češći u istočnim područjima. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka i dalje će biti osjetno niža od prosječne. Stabilizacija vremena vrlo vjerojatno slijedi u utorak, pa će nakon svježih jutara danju biti sve toplije.

Novi će tjedan i na Jadranu početi uz lokalne pljuskove s grmljavinom, moguće čak izražene. Puhat će umjeren i jak sjeverozapadni vjetar i bura, a temperatura zraka će biti zamjetno niža od prosječnih oko 30 °C. Rast će u utorak i srijedu, uz obilje sunčanih sati.

Koliko kiše će pasti u idućim danima?

Meterolog Darijo Brzoja u Dnevniku Nove TV objasnio je kolike količine kiše možemo očekivati idućih dana.

Ono što nas očekuje u narednim satima te sutra i preksutra je još oborina. Međutim, oborina neće biti u količini koja je bila u petak i dan ranije. Padat će u Sloveniji i Austriji pa se može očekivati da će nešto od te vode doteći u rijeke. Rijeka Sava je u stagnaciji ili laganom opadanju, međutim o toj novoj kiši i onome što će se kroz pritoke doliti u Savu ovisi u iduća 24 sata što će se događati”, objasnio je.

Na pitanje je li ovo neobična situacija da u jednome danu bude više oborina nego u cijelom mjesecu Brzoja je odgovorio da je ljeti oborina na jednoj lokaciji bude obilna, odnosno da padne mjesčna količina u jednom danu.

“Međutim, ono što je bilo u petak i subotu, imali smo cijeli potez od Istre, sjeverni Jadran do srednjeg Jadrana, do ispod Splita, čak i unutrašnjost Hrvatske (unutrašnjost Dalmacije i gorska Hrvatska) imali su mjesečne ili domjesečne količine oborina što svakako nije nešto što se često događa”, dodao je.

Oborina je u Splitu i Rijeci bio jednak broj, iako je u Rijeci mjesečna oborina znatno veća. “I na pojedinim lokacijama je u kratkom vremenu pala velika količina kiše što može stvoriti probleme. Bilo je i bujičnih poplava, grmljavine, u Županji je bilo i tuče, ali vidjeli smo i pijavice”, nastavio je.

Što se tiče pijavica – one koliko god lijepo izgledaju i koliko god su fascinantne, toliko su i opasne. “Ne možda onoliko koliko je tornado, ali znaju biti, pogotovo za manje brodice. Vjetar može puhati 80 kilometara na sat, one nastaju ispod kumulonimbus oblaka i često ih ljeti vidimo kad prolazi jadna fronta”, rekao je meteorolog.