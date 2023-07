Nakon oluja prijete poplave u ovim dijelovima Hrvatske: DHMZ izdao specijalno upozorenje

“Od danas poslije podne do kraja sutrašnjeg dana, na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara, Like i kontinentalnog dijela Hrvatske postoji mogućnost pojave bujičnih i urbanih poplava. Nevrijeme lokalno može biti izraženije i praćeno obilnijom oborinom”, izvijestilo je u ponedjeljak Ravnateljstvo civilne zaštite. Sutra se narančasti meteoalarm proširuje na još nekoliko regija – riječku i zagrebačku.

“Moguće je grmljavinsko nevrijeme koje može prouzročiti veliku štetu te se treba zaštititi od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča”, upozorava DHMZ.

Ravnateljstvo civilne zaštite RH poručilo je ranije u ponedjeljak kako je u zbog visokih temperatura danas na snazi narančasto upozorenje za splitsku i dubrovačku regiju.

Pišu da je moguća grmljavina te mjestimice jak i olujan vjetar i tuča u prijepodnevnim satima na sjevernom Jadranu – osobito Istri, poslije 16 sati i Gorskom kotaru, karlovačkom području uz granicu sa Slovenijom, a poslije 18 sati u Zagorju i Međimurju.

Kako poručuju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u ponedjeljak će prevladavati sunčano i vruće, s najvišom dnevnom temperaturom od 32 do 37 °C, prognoza je.

Na krajnjem sjeverozapadu u noći na utorak može doći od lokalnih pljuskova i grmljavine uz jak razvoj oblaka. U utorak ponovno vruće uz temperaturu između 32 i 34 °C.

Na sjevernom Jadranu i u Lici bit će vruće. Prevladavat će sunčano, poslijepodne na zapadu oblačnije, a uz umjeren i jak razvoj oblaka krajem dana i u noći na sjevernom Jadranu, osobito u Istri, raste vjerojatnost za mjestimične pljuskove i grmljavinu, lokalno moguće i izraženije. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno i jako jugo.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Puhat će umjereno jugo, od sredine dana u jačanju pa će i more biti malo do umjereno valovito.

Najviše sunčanog vremena bit će na jugu Hrvatske, uz umjereno jugo. Nakon tople, mjestimice i vrlo tople noći najviša dnevna temperatura zraka bit će između 33 i 36 °C.”

U utorak u kopnenom području promjenjivo i nestabilno uz lokalne pljuskove i grmljavinu, mjestimice i izraženije te jak vjetar, a ne može se isključiti ni tuča. U srijedu i dalje nestabilno uz kišu, ali i osjetno svježije. U četvrtak smirivanje vremena uz obilje sunca.

Na Jadranu u utorak pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženiji na sjevernom dijelu, u srijedu će se proširiti i na veći dio Dalmacije. U četvrtak ponovno pretežno sunčano. U utorak će jako jugo najprije na sjevernom dijelu okrenuti na jak jugozapadnjak, a u srijedu će prolazno zapuhati bura s kojom će i malo osvježiti, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

U ponedjeljak je na snazi narančasto upozorenje samo za Splitsku i Dubrovačku regiju. DHMZ upozorava građane da budu spremni na vrućine i visoke temperature, osobito osjetljiva populacija, ponajprije starije osobe i mala djeca.

Agencija Republike Slovenije za okoliš (ARSO) izdala narančasto upozorenje za sjever Slovenije zbog mogućnosti jačeg lokalnog nevremena Upozorenje za sjeverozapad zemlje vrijedi od 19 sati, a za sjeveroistok od 18 sati. Upozoravaju na mogućnost tuče, jakih udara vjetra, udara munje i obilnih padalina, prenosi RTV Slovenija.

Sinoptičar Blaž Šter na Twitteru je upozorio da su od ponedjeljka navečer do srijede moguća jača nevremena. U početku se očekuju jaki udari vjetra i tuča no od utorka poslijepodne i dugotrajni pljuskovi.

Osim nestabilne atmosfere, ovog puta se očekuje još izraženije kretanje vjetra koje potiče razvoj potencijalno još ekstremnijih pojava nego prošli tjedan. Na stranici Ciklon.si upozoravaju na opasnost od orkanskih udara vjetra.

Jaki udari vjetra prijete i sjevernoj Italiji, gdje su se prošloga tjedna stvorile intenzivne i razorne olujne ćelije koje su se potom kretale prema Sloveniji i Hrvatskoj. Isto bi se trebalo dogoditi i ovoga puta.

