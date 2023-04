NAKON OLIGARHA, POČELI GINUTI VOJNI BLOGERI! Jedan od poznatijih odletio u zrak u kafiću: Često je kritizirao ruski rat u Ukrajini

Poznati ruski vojni bloger Vladlen Tatarski poginuo je u nedjelju u eksploziji u kafiću u drugom po veličini ruskom gradu, Sankt Peterburgu, potvrdilo je rusko ministarstvo unutarnjih poslova.

“Kao posljedica incidenta, jedna je osoba umrla. Radi se o vojnom blogeru Vladlenu Tatarskom. Šesnaest osoba je ranjeno”, objavilo je ministarstvo unutarnjih poslova.

Međutim, već se počelo špekulirati o njegovoj smrti, budući je često kritizirao ruski rat u Ukrajini.

Breaking:

An explosion occurred in Sankt Petersburg in one of Prigozhin’s cafes. The name of the cafe is “Street Bar”.

It is said that military blogger Vladlen Tatarsky was having a speech. Tass reports that he died in the explosion.#SanktPetersburg #Russia pic.twitter.com/a69gBw5FoN

— (((Tendar))) (@Tendar) April 2, 2023